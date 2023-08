Secretaria de Estado da Mulher avalia CAM de Apucarana como referência

O trabalho do Centro de Atendimento a Mulher (CAM) da Prefeitura de Apucarana é uma referência no Paraná e o modelo de atendimento vai ser replicado em todo o estado. Essa avaliação e reconhecimento dos serviços prestados pelo município à mulher é resultado de uma visita técnica realizada nesta quinta-feira (24) na Secretaria Municipal da Mulher e Assuntos da Família (SEMAF), por representantes da Secretaria de Estado da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa (SEMIPI).

Representantes da Coordenação de Enfrentamentos às Violências Contra as Mulheres da SEMIPI se reuniram nesta quinta-feira com a secretária Municipal da Mulher e Assuntos da Família, Denise Canesin, e sua equipe, para conhecer todos os projetos e serviços do CAM na cidade.

“Estamos fazendo visitas às 13 unidades de CAM no estado com o objetivo de conhecer na prática o trabalho, a metodologia, equipe técnica, a estrutura física desses equipamentos. O objetivo maior é verificar a abrangência desses serviços para replicar porque temos um planejamento na secretaria de estado para expandir a rede do CAM em todo o estado”, explica a representante do SEMIPI, a psicóloga Carmem Zadra.

A também representante da secretaria de estado, Larissa Yamaguchi, declarou que o município de Apucarana está de parabéns. “Apucarana já era uma referência por ser um dos poucos municípios do estado a ofertar esse serviço, mas passou a ser uma referência ainda maior pela excelência do trabalho aqui desenvolvido, que vai além do atendimento direto para mulher em situação de violência. A cidade oferece às apucaranenses a oportunidade de reconstruir sua vida, com capacitação, empregabilidade e geração de renda”, destaca Larissa.

Durante a visita técnica, a secretária Denise Canesin e sua equipe detalharam todos os projetos e serviços relacionados ao atendimento social, psicológico e jurídico prestado pelo CAM com recursos livres do município. “A Política Pública da Mulher do nosso município foi avaliada como totalmente estruturada pelas representes do governo do estado. Prestamos serviços social, psicológico e jurídico e contamos com uma equipe de segurança composta da patrulha Maria da Penha, da Guarda Municipal, Botão do Pânico e uma macrorrede de proteção à mulher”, relaciona Denise.

O município, acrescenta Denise, “tem investido recursos próprios neste trabalho e essa visita vem coroar de êxito o trabalho da secretaria da mulher e dos projetos que vem realizando.”

De acordo com o prefeito Junior da Femac, a administração municipal dedica tempo e recursos no que é importante. “E o atendimento e proteção à mulher é uma de nossas prioridades. As apucaranenses contam com um grande aparato. Elas precisam saber que as portas estão abertas e têm à disposição uma estrutura de serviços, em especial para ajudá-las sair da situação de violência doméstica. Vocês vão ficar maravilhadas pelo trabalho desempenhado pelo CAM na nossa cidade”, disse Junior da Femac ao participar da visita técnica na manhã desta quinta-feira (24).

