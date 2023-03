Secretaria de Esportes oferece aulas de ginástica no Pirapó; confira

Da Redação

As aulas acontecerão as quartas e as sextas-feiras

A Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana comunica que iniciam nesta quarta-feira (1º), às 08 horas, no distrito do Pirapó, as aulas de ginástica, com as atividades ocorrendo no Ginásio de Esportes Gerson Ferreira Chagas (Caveirão).

As aulas são abertas para alunas, a partir dos 50 anos de idade, com o comando do professor Anderson Crizol.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes de Apucarana, destaca que as atividades no Pirapó acontecerão as quartas e as sextas-feiras das 8 às 9 horas. “A Secretaria de Esportes hoje oferece aulas de ginástica também nos complexos esportivos Estação Cidadania e Áureo Caixote, no Centro da Juventude Alex Mazaron, no Centro de Convivência do Idoso, na quadra de esportes da Escola Francisco Antônio de Souza no Núcleo Parigot de Souza e no Espaço das Feiras. Todas as atividades têm o incentivo do prefeito Junior da Femac e do vice-prefeito Paulo Vital”.

Mais informações das aulas de ginástica nesses locais podem ser obtidas na Secretaria Municipal de Esportes, anexa ao Centro da Juventude Alex Mazaron, na rua Piratininga, 464, no Jardim Diamantina, ou pelo telefone 3422-5184, em horário comercial.





Fonte: Prefeitura de Apucarana.

