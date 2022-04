Da Redação

Secretaria de Esportes de Apucarana realiza oficina de dança

Nesta quinta-feira (17), a Prefeitura de Apucarana, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, comunica que serão realizadas, no Centro da Juventude Alex Mazaron (Ceja) e no Centro do Idoso, oficinas de dança com condicionamento e alongamento. As atividades serão ministradas pela professora Paloma Araújo.

continua após publicidade .

As aulas que acontecerão no Centro da Juventude, localizado no Jardim Diamantina, ocorrerão às segundas-feiras, às 14h, e nas terças e quintas-feiras, a partir das 8h. A aula inaugural será no dia 28 de março. Já no Centro do Idoso, no Jardim Aeroporto, as atividades ocorrerão às quartas e sextas-feiras, às 8h, e também às 14h. A primeira aula está marcada para o dia 30 de março.

O secretário Municipal de Esportes, professor José Marcelino da Silva, disse que essa é mais uma atividade que se inicia em 2022 no município. “As aulas são abertas para mulheres acima de 45 anos, com a oficina ofertando bem estar, lazer e saúde para as alunas. A atividade tem o incentivo e o apoio do prefeito Junior da Femac”, comenta o professor.

continua após publicidade .

Mais informações da Oficina de Dança podem ser obtidas na Secretaria Municipal de Esportes, anexa ao Centro da Juventude, na Rua Piratininga, 464, no Jardim Diamantina, ou pelo telefone 3422-5184, em horário comercial.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.