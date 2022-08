Secretaria de Esportes abre inscrições para Copa Apucarana de Futebol

Da Redação

As inscrições abriram nesta sexta-feira (19)

A Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura comunica que foram abertas nesta sexta-feira (19/08), as inscrições para a Copa Apucarana de Futebol Amador de 2022. A informação foi dada pelo professor José Marcelino da Silva, o Grillo, Secretário Municipal de Esportes.

De acordo com ele, as inscrições ficarão abertas até o dia 2 de setembro e podem ser feitas no site da prefeitura: www.apucarana.pr.gov.br/esporte. “Depois de dois anos a competição de futebol em nosso município está de volta, pois o Amador não foi realizado nas temporadas de 2020 e 2021 devido à pandemia da covid-19. O congresso técnico está marcado para o dia 5 de setembro, às 19 horas, no Centro da Juventude Alex Mazaron, com a Copa Apucarana tendo o apoio total do prefeito Junior da Femac”, destaca o professor Grillo.

Ele reforça ainda que a relação de atletas e de dirigentes deverá ser encaminhada para o e-mail: esporteapucarana@gmail.com.

O último Campeonato Amador de Futebol promovido pela Secretaria Municipal de Esportes de Apucarana foi promovido em 2019, com a equipe do Supermercado Viana/Amigos do Dudu conquistando o título no Estádio Olímpio Barreto ao derrotar na final o Jardim Ponta Grossa por 2 a 0. A Vila Reis ficou em terceiro lugar e o Tancredo Neves terminou a competição na quarta colocação.

Mais informações da Copa Apucarana de Futebol podem ser obtidas pelo telefone 3422-5184, em horário comercial.

