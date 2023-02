Secretaria de Esportes abre as inscrições do Torneio do Trabalhador

Da Redação

Foram abertas nessa quinta-feira (16/02) as inscrições

Foram abertas nessa quinta-feira (16/02) na Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, as inscrições do Torneio do Trabalhador (1º de Maio) na modalidade de futebol. A competição será realizada pelas categorias adulto masculino, feminino livre, sub-12 (nascidos em 2011 e 2012), sub-14 (nascidos em 2009 e 2010) e sub-16 (nascidos em 2007 e 2008), masculino.

O secretário municipal de Esportes de Apucarana, professor José Marcelino da Silva, o Grillo, disse nessa quinta-feira que as inscrições ficarão abertas até o dia 28 de março, com o torneio contando com o incentivo do prefeito Junior da Femac e do vice-prefeito Paulo Vital. “O congresso técnico está marcado para o dia 4 de abril no Centro da Juventude Alex Mazaron. Às 18h30 acontecerá à reunião das categorias menores e do feminino, enquanto às 19h30 será realizado o congresso na categoria adulto masculino. As datas das partidas serão informadas durante o encontro”, destaca o professor Grillo.

Na competição do ano passado as partidas do torneio ocorreram nos estádios do Sesi e do José Rico e no campo da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). A equipe do Andrade de Amigos conquistou o título, o Ferroviário da Vila Regina foi vice-campeão e a Vila Reis Futebol Clube obteve a terceira colocação.

Mais informações do Torneio do Trabalhador (1º de Maio) de Futebol podem ser obtidas pelo telefone 3422-5184, em horário comercial.

