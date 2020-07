Secretaria de Apucarana é invadida durante feriado do dia 11 de junho

Continua após publicidade

Escrivaninhas, gavetas e arquivos revirados. Documentos e material de trabalho espalhados pelo chão. Este foi o cenário encontrado pela equipe da Secretaria da Indústria, Comércio e Emprego da Prefeitura de Apucarana ao retornar ao trabalho na manhã desta segunda-feira (15/06), pós-feriado prolongado. A invasão, que parece ter ocorrido através da janela que fica a pelo menos cinco metros de altura, está sendo investigada pela Polícia Civil de Apucarana, que foi acionada pelo município através de confecção de boletim de ocorrência.

Após averiguação, o secretário Municipal, Édson Peres Estrope diz que sentiu falta apenas de uma cafeteira e uma garrafa térmica. “Não dá para entender o que ele ou eles estavam procurando, já que nenhum setor da prefeitura mexe com dinheiro. Por hora só sentimos falta destes materiais”, disse Estrope.

Para a investigação de autoria, a Polícia Civil já solicitou as imagens das câmeras de segurança da Câmara Municipal de Apucarana. “Não sabemos ao certo em que dia isto ocorreu, uma vez que não tivemos expediente de quinta a domingo, devido ao feriado prolongado, mas acreditamos que com o acompanhamento das imagens vamos chegar ao responsável ou responsáveis”, disse o secretário. Segundo ele, o prejuízo maior é com relação à bagunça deixada pelos invasores. “Nossa equipe passou o dia se revezando para colocar em ordem as mesas de trabalho e as pastas de documentação. Também já providenciamos o reforço da segurança com relação às janelas”, informou Estrope.