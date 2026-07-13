Secretaria da Mulher passa a aproximar empreendedoras das linhas de crédito do Banco da Mulher Paranaense
Financiamento pode ser usado para abrir, modernizar e fortalecer negócios, com recursos para reformas, máquinas, equipamentos e capital de giro
A Prefeitura de Apucarana criou mais um caminho para aproximar as empreendedoras das condições diferenciadas de financiamento oferecidas pelo Banco da Mulher Paranaense.
A Secretaria Municipal da Mulher e Assuntos da Família (SEMAF) passa a atuar de forma integrada com a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Serviços, divulgando as linhas de crédito, prestando as primeiras orientações e encaminhando as interessadas para o atendimento especializado da Sala do Empreendedor, agente de crédito da Fomento Paraná no município.
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O prefeito Rodolfo Mota destaca que a integração das duas secretarias vai aproximar as linhas de crédito de um número maior de empreendedoras. “Por trás de cada mulher que quer abrir ou ampliar seu negócio existe um sonho, uma família e muita vontade de crescer. Muitas vezes, o que falta é conhecer as oportunidades e ter apoio para dar o próximo passo. É isso que a Prefeitura está fazendo: aproximando mais mulheres das linhas de crédito do Banco da Mulher Paranaense e ajudando a transformar sonhos em realidade. Quando uma mulher conquista sua autonomia e faz seu negócio crescer, ela muda a vida da sua família e também ajuda Apucarana a crescer”, afirma.
A secretária municipal da Mulher e Assuntos da Família, Karine Mota, ressalta que a iniciativa representa mais um avanço na ampliação das oportunidades oferecidas às mulheres do município.
“Estamos diariamente em contato com mulheres de diferentes realidades e conhecemos de perto seus sonhos e desafios. Muitas têm vontade de empreender, de conquistar a própria renda ou de fazer um pequeno negócio crescer. Agora, também podemos mostrar a elas que existe essa oportunidade e indicar o caminho para buscar o atendimento especializado”, destaca.
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O secretário municipal de Indústria, Comércio e Serviços, Neno Leiroz, enfatiza a importância da parceria com a SEMAF. “Somente neste ano, já foram liberados R$ 429 mil em linhas de crédito para mulheres empreendedoras de Apucarana. É um recurso que está ajudando negócios a crescer, gerando renda e fortalecendo a nossa economia. Ao envolver a Secretaria da Mulher nesse trabalho, ampliamos a capacidade de fazer essa oportunidade chegar a novas empreendedoras, oferecendo orientação técnica e todo suporte necessário para que elas tenham acesso ao Banco da Mulher Paranaense e possam investir em seus negócios com segurança”, explicou.
Criado pela Fomento Paraná para estimular o empreendedorismo feminino, o Banco da Mulher Paranaense oferece condições diferenciadas de financiamento para microempreendedoras e mulheres proprietárias ou sócias de empresas. A linha de crédito pode ser utilizada em obras e reformas, aquisição de máquinas, equipamentos e mobiliário, modernização dos negócios e capital de giro.
Como acessar
As mulheres interessadas podem procurar a Secretaria Municipal da Mulher e Assuntos da Família, localizada na Rua Talita Bresolin, 520, para receber orientações sobre a linha de crédito e ser encaminhadas ao atendimento especializado, ou buscar diretamente a Sala do Empreendedor de Apucarana, na Rua Lapa, 127, para esclarecer dúvidas e conhecer as condições de financiamento.
Também é possível solicitar informações e atendimento pelo WhatsApp da Sala do Empreendedor: (43) 98848-6474.