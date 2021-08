Secretaria da Mulher diploma pintoras de obras em curso

Da Redação

Esta terça-feira (10) foi dia de formatura no Centro de Oficinas da Mulher, escola profissionalizante da Secretaria Municipal da Mulher de Apucarana. O curso teve um diferencial: o pioneirismo na formação de mão de obra feminina para a construção civil, campo de trabalho quase exclusivo dos homens.

Em parceria com a Secretaria de Assistência Social, seis formandas do curso “Aperfeiçoamento em pintura de obras” receberam certificado de conclusão e estão prontas para trabalhar. O instrutor Jean Renne Mortari Silva, técnico de ensino do Senai, foi responsável pelas aulas, ocorridas entre 29 de março e 29 de abril, num total de 80 horas. A diplomação foi adiada em respeito às normas de biossegurança determinadas pelo município.

A entrega dos certificados teve a presença da secretária da Mulher Denise Canesin e da representante do Senai Apucarana Sônia Pereira. A decana das formandas, Maria de Lourdes Julião, recebeu o certificado aos 72 anos. “Dona Maria é prova de que é possível adquirir conhecimento e aumentar nossas habilidades em qualquer período da vida. O curso, em si, é um indicador de que as mulheres vêm ganhando espaço e visibilidade em atividades que, até recentemente, eram exercidas só por homens. Isso nos empodera e nos dá autonomia financeira, dois dos pontos centrais das políticas públicas de nossa secretaria”, disse Denise.

O prefeito Junior da Femac elogiou a iniciativa do Centro de Oficinas. “As mulheres têm as mesmas capacidades que os homens. O curso de pintura de obras é mais um passo, mais uma conquista das mulheres de Apucarana. A administração municipal apoia integralmente essa ação de profissionalizar mulheres em atividades que têm predominância masculina”, defendeu.