Secretária da Mulher de Apucarana, Denise Canesin, visita Brasília

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Denise Canesin, esteve em Brasília nesta segunda-feira (13), em Brasília

A secretária da Mulher e Assuntos da Família da Prefeitura de Apucarana, Denise Canesin, esteve em Brasília nesta segunda-feira (13), onde manteve audiência com a ministra da Mulher, Maria Aparecida Gonçalves. Do encontro, que ocorreu na Esplanada dos Ministérios, participaram ainda gestoras de políticas públicas para mulheres de outros municípios do Paraná.

continua após publicidade .

“Em nome do prefeito Júnior da Femac relatei à ministra o trabalho que realizamos em Apucarana, além de apresentar as necessidades do município para ampliação das políticas públicas e programas locais em favor das mulheres e da família”, explicou a secretária Denise.

-LEIA MAIS: Empresário Wanderlei Faganello assume vice-presidência da Faciap

continua após publicidade .

Ativista dos direitos das mulheres, Cida Gonçalves afirmou que o novo governo federal irá atuar para viabilizar avanços, como por exemplo, a retomada do Programa Mulher: Viver sem Violência, além disponibilizar recursos através de cofinanciamentos de programas, projetos e serviços especializados.

“A ministra afirmou ainda que as novas diretrizes nacionais das políticas públicas para mulheres serão anunciadas pelo governo no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher”, informou a secretaria apucaranense, que na audiência ministerial esteve acompanhada de gestoras dos municípios de Altamira do Paraná, Curitiba, Guarapuava, Loanda, Londrina, Maringá, Ponta Grossa.

Quem é a ministra

A ativista dos direitos das mulheres, Maria Aparecida Gonçalves, titular do Ministério da Mulher, é especialista em gênero e violência contra a mulher e integrou a equipe de transição responsável pela elaboração de políticas públicas para a área. Durante sua recente posse, garantiu que a pasta “será de todas as mulheres, independentemente se elas votaram ou não no governo atual”. Além disso, mencionando os altos índices de feminicídio registrados nos últimos anos no país, prometeu – entre outras ações de combate - retomar o programa “Mulher: Viver Sem Violência”, e trazer de volta a administração das chamadas Casas da Mulher Brasileira.

Siga o TNOnline no Google News