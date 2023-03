Secretaria da Catedral de Apucarana é furtada; veja a ação do ladrão

Da Redação

Equipes da Polícia Militar (PM) foram acionadas após a secretaria da Catedral de Apucarana, no Norte do Paraná, ter sido furtada na tarde desta quarta-feira (22). Um celular da marca Samsung, que pertencia a uma das secretárias, foi levado do local.

Câmeras de segurança flagraram a ação criminosa, e as imagens foram repassadas para a polícia e estão sendo divulgadas para cooperar no reconhecimento do suspeito. O crime foi cometido por volta das 15h50 e, de acordo com os funcionários, o indivíduo não é alguém conhecido por eles.

Pelas gravações é possível perceber que o homem chega na secretaria, que está vazia, bate palmas e espera por alguns momentos. Logo em seguida ele se aproxima do balcão e, percebendo que ninguém está por perto, furta um dos celulares que estava em cima da mesa.

Após perceberem o furto, os funcionários acionaram a PM que se dirigiu até a secretaria da Catedral e registrou um boletim de ocorrência. Assista o flagrante: null - Vídeo por: tnonline

