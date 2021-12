Secretaria da Agricultura de Apucarana ganha sede própria

Da Redação

Todos servidores, equipamentos e veículos da Secretaria Municipal da Agricultura já estão em novo endereço. A secretaria, que foi criada a partir de 2013 na gestão do pelo ex-prefeito Beto Preto, ganha agora com o prefeito Junior da Femac uma sede própria e com amplo espaço, na Avenida Irati, nº 46, na esquina com a Avenida Governador Roberto da Silveira.

O prefeito visitou hoje a nova sede da Secretaria Municipal da Agricultura e se reuniu com o secretário Gerson Canuto e toda a sua equipe de trabalho. “Saímos de uma casa alugada para um prédio próprio, com muito espaço para atender os produtores rurais e manter os nossos programas desta importante área, tais como o Terra Forte, a produção de mudas de café, apoio aos agricultores com maquinários, Serviço de Inspeção Municipal (SIM) que avalia e certifica produtos de origem animal, e a manutenção de estradas e carreadores”, comentou Junior da Femac, lembrando ainda que em breve também estará funcionando o Programa Feira Verde.

O secretário da agricultura, Gerson Canuto, diz que toda a equipe já está instalada e trabalhando na nova sede. “Agora temos mais espaço para os agrônomos, veterinários, técnicos agrícolas e demais servidores. E, em breve, com a instalação de uma câmara fria, poderemos começar a operacionalizar o Programa Feira Verde”, informou Canuto.

O imóvel foi, recentemente, incorporado ao patrimônio municipal. No prédio, que pertencia à Companhia Paranaense de Energia Elétrica (Copel), funcionou por décadas a primeira usina de geração de energia elétrica de Apucarana. Pelo imóvel, o município pagará R$1,5 milhão, em 36 parcelas fixas de R$42.509,40.

O local, com 2,2 mil metros quadrados de área construída, irá abrigar a partir de agora, além da Secretaria da Agricultura, duas superintendências do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan), com os grupos de trabalho responsáveis pela Iluminação Pública e o de Trânsito e Segurança.

O prefeito argumenta que tanto a Secretaria da Agricultura, como a superintendência de Trânsito e Segurança, funcionavam em imóveis alugados. “Com isso estamos dando continuidade a uma política administrativa importante que é, gradativamente, possibilitar que todas as repartições públicas municipais funcionem em prédios próprios, gerando economia de recursos públicos com o fim do pagamento de aluguéis”, justifica ele.

Conforme explica o prefeito, mesmo com a mudança de finalidade do imóvel, as intervenções de adequação do prédio às necessidades dos setores municipais vão preservar a arquitetura do local. “Trata-se de um prédio histórico, que abrigou a primeira usina de energia de nosso município. E que, agora, irá sediar estruturas do município, que precisavam ter um espaço mais adequado”, avalia Junior da Femac, comemorando mais uma importante conquista.

Ele lembra ainda que na sua gestão, também já conquistaram sede própria, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que há mais de dois anos funciona em prédio próprio, junto ao Parque Municipal Jaboti. E, mais mais recentemente, a Autarquia Municipal de Educação (AME), que se transferiu para imóvel adquirido ao lado do prédio do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial de Apucarana (Senac).