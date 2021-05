"Se não acordo a tempo, tinha sido fatal", diz morador; Veja

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Nivaldo Ortega, de 51 anos morava na casa que construiu há 10 anos e viu tudo queimar em poucos minutos na noite desta quarta-feira (7). O incêndio consumiu a residência que fica localizada em um sítio na Estrada Paineirinha, na região do distrito do Pirapó, em Apucarana.

Nivaldo mora sozinho na propriedade da família e trabalha na roça. Ele conta que estava cochilando no sofá da sala vendo tevê quando ouviu barulhos estranhos e em seguida sentiu o cheiro da fumaça. "Mal deu tempo de pegar os documentos e sair com a roupa do corpo porquê queimou tudo", disse.

Ao ver as chamas aumentando, saiu correndo, soltou os cachorros que estavam presos do lado da casa e chamou os bombeiros de Apucarana que chegaram rápido, mas não deu tempo de salvar nada.

Assista a entrevista com morador: