Saveiro furtada é encontrada depenada em Apucarana após mobilização na internet
Veículo estava sem rodas, bancos e bateria no Distrito de Pirapó; dono localizou o automóvel com a ajuda de amigos
Na manhã desta sexta-feira (3), uma VW Saveiro, que havia sido furtado durante a madrugada, foi encontrada depenada às margens da BR-376, no Distrito de Pirapó, em Apucarana. O caso chamou a atenção porque a vítima conseguiu localizar o carro com a ajuda da internet antes mesmo de o alerta de furto constar nos sistemas oficiais da polícia.
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A Polícia Militar (PM) foi acionada inicialmente por pessoas que viram o carro abandonado na rodovia. Ao chegar ao local, a equipe constatou que o automóvel estava com as portas abertas e que os criminosos haviam levado as quatro rodas, os bancos e a bateria.
Enquanto os policiais faziam a checagem no sistema — que ainda não apontava nenhuma queixa de crime —, o proprietário chegou ao endereço. Ele relatou que havia estacionado o carro em frente à sua residência na noite anterior e, ao acordar pela manhã, percebeu que ele havia sido levado.
A descoberta do paradeiro do automóvel foi rápida graças às redes sociais. A vítima fez uma postagem relatando o crime, e amigos que passaram pela rodovia reconheceram o veículo abandonado, avisando-o imediatamente sobre a localização.
Como ainda não havia nenhum bloqueio legal no sistema da polícia, o carro foi liberado e entregue ao dono no próprio local. A equipe policial registrou a ocorrência detalhando todas as peças furtadas para auxiliar nas futuras investigações.