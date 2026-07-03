Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Apucarana

publicidade
CRIME

Saveiro furtada é encontrada depenada em Apucarana após mobilização na internet

Veículo estava sem rodas, bancos e bateria no Distrito de Pirapó; dono localizou o automóvel com a ajuda de amigos

Escrito por Da Redação
Publicado em 03.07.2026, 10:10:49 Editado em 03.07.2026, 10:10:42
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Saveiro furtada é encontrada depenada em Apucarana após mobilização na internet
Autor Veículo furtado foi localizado no Pirapó nesta manhã de sexta-feira - Foto: Divulgação/PM

Na manhã desta sexta-feira (3), uma VW Saveiro, que havia sido furtado durante a madrugada, foi encontrada depenada às margens da BR-376, no Distrito de Pirapó, em Apucarana. O caso chamou a atenção porque a vítima conseguiu localizar o carro com a ajuda da internet antes mesmo de o alerta de furto constar nos sistemas oficiais da polícia.

-LEIA MAIS: Apucaranense que atacou influenciadora com facão é condenado a mais de 14 anos de prisão

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Polícia Militar (PM) foi acionada inicialmente por pessoas que viram o carro abandonado na rodovia. Ao chegar ao local, a equipe constatou que o automóvel estava com as portas abertas e que os criminosos haviam levado as quatro rodas, os bancos e a bateria.

Enquanto os policiais faziam a checagem no sistema — que ainda não apontava nenhuma queixa de crime —, o proprietário chegou ao endereço. Ele relatou que havia estacionado o carro em frente à sua residência na noite anterior e, ao acordar pela manhã, percebeu que ele havia sido levado.

A descoberta do paradeiro do automóvel foi rápida graças às redes sociais. A vítima fez uma postagem relatando o crime, e amigos que passaram pela rodovia reconheceram o veículo abandonado, avisando-o imediatamente sobre a localização.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Como ainda não havia nenhum bloqueio legal no sistema da polícia, o carro foi liberado e entregue ao dono no próprio local. A equipe policial registrou a ocorrência detalhando todas as peças furtadas para auxiliar nas futuras investigações.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Apucarana furto de veiculos investigações criminais POLICIA MILITAR redes sociais VW Saveiro
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV