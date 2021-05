Saúde vacina pessoas com doenças pulmonares crônicas

Continua após publicidade

A Autarquia Municipal de Saúde (AMS) informou a vacinação de mais um grupo de comorbidades em Apucarana. As pessoas com doenças pulmonares crônicas graves, de 55 a 59 anos, podem tomar a vacina contra a covid neste domingo (16) e na segunda-feira (17), no Complexo Esportivo Lagoão, de 8h30 às 17 horas, pelo sistema drive-thru e no ginásio para os que forem a pé.



Entre as pneumopatias constam doença pulmonar obstrutiva crônica, fibrose cística, fibrose pulmonar, pneumoconioses, displasia broncopulmonar e asma grave. O prefeito Junior da Femac lembra que no momento da vacinação é preciso apresentar cartão do SUS ou CPF e um documento com foto, além do laudo médico com data inferior a 6 meses.