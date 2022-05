Saúde trabalha com a centralização de todos departamentos

Da Redação

Nesta sexta-feira (20), a Prefeitura de Apucarana informou que a centralização de serviços da Autarquia Municipal de Saúde (AMS) já acontece na nova sede administrativa, na Barra Funda. A nova estrutura permite mais agilidade no atendimento das demandas diárias do órgão.

continua após publicidade .

O espaço mais amplo propiciou receber a Vigilância Sanitária e a Central da Epidemiologia, que funcionavam em imóveis locados. Falta apenas a transferência do almoxarifado de medicamentos. Todo o setor administrativo, além do Programa Saúde da Família, Saúde Mental, Patrimônio, Regulação, DTI (Departamento de Tecnologia da Informação) Departamento Jurídico, Recursos Humanos, Ouvidoria, Serviço Social e Controle e Avaliação já funcionam normalmente na nova sede.

O atendimento à população acontece das 8 horas às 18 horas, onde são feitos agendamentos de cirurgia, emissão de Autorização para Internamento Hospitalar (AIH) e solicitação dos serviços da Vigilância Sanitária e Epidemiologia. “Com a atualização do serviço de Regulação, outros procedimentos após consulta nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), como pedido de exames e consultas com especialistas, acontecem no trâmite entre a Autarquia e as UBSs. O paciente recebe em casa, ou pega os encaminhamentos na sua UBS de referência”, explica o secretário de saúde, Emídio Bachiega.

continua após publicidade .

A transferência de todos os serviços para o novo imóvel na Barra Funda, é fundamental para a implantação do novo hospital, o Hospital de Apucarana (HA), que irá ocupar a antiga sede da AMS, na Rua Miguel Simeão.

O prefeito Junior da Femac, o vice Paulo Vital, e o secretário de Gestão Pública, Nicolai Cernescu vistoriaram a instalação de todos os departamentos e seus respectivos funcionários no amplo imóvel. “Tenho certeza de que todos estão se sentido muito bem acolhidos na central administrativa do SUS em Apucarana”, disse o prefeito.

A junção dos serviços municipais de saúde acontece na semana em que o Sistema Único de Saúde (SUS) completa 34 anos da sua formalização, na Constituição em 1988, ao estabelecer que a prestação de serviços gratuitos de saúde à população é uma obrigação do Estado.

continua após publicidade .

Desde a implantação do SUS em 1990, houve um avanço na prestação destes serviços, entre eles o maior programa de vacinação do mundo; do atendimento de atenção primária nas Unidades Básicas de Saúde, e a atenção de grau mais elevado, com exames e cirurgias de alta complexidade. “Só em Apucarana, pelo SUS, atendemos mais de 2.500 pessoas todos os dias, na condição de polo regional de saúde”, destaca Junior da Femac.

A melhoria de serviços de saúde pública também elevou a qualidade de vida no Brasil. Na década de 80 o tempo médio de vida da população era de 62,5 anos; em 2021 foi para 76,8 anos. Neste período a expectativa de vida cresceu 14,3 anos. “Isso se deve, em grande parte, a esta grandiosa estrutura criada há mais de 30 anos no Brasil. O SUS pode avançar muito mais. Não é fácil esse desafio diário, mas estamos no caminho certo”, finaliza o prefeito.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.