Saúde Pública é tema de encontro estadual de residentes

Com o objetivo de organizar, articular e integrar os Programas de Residências no Estado, foi realizado nesta semana através de webconferência, o 1° Encontro Paranaense de Residências em Saúde. “Organizado por representantes dos programas de Residência Uni e Multiprofissional de Apucarana e Londrina, o evento integra a agenda de atividades e encontros do Movimento Nacional de Residências em Saúde, composto pelos fóruns de residentes, tutores e preceptores, coordenadores e apoiadores”, explica Dr. Emídio Bachiega, secretário Municipal da Saúde de Apucarana.

A iniciativa trouxe ao debate duas temáticas com foco na Saúde Pública. A primeira, intitulada “Da Capital ao interior: as residências como construtoras do SUS”, buscou debater sobre a potencialidade das residências na construção de um SUS possível a partir da interiorização da saúde pública e os desafios das residências frente aos desmontes do SUS em residências municipalizadas. “O segundo momento, sob o tema “Um Brasil no Paraná: Populações que resistem para um SUS de todes”, contou com convidados que trataram sobre os povos originários e suas ancestralidades, acessantes e protagonistas da saúde pública e povos de África que ainda resistem pela saúde pública e outras dimensões da vida”, relata Bachiega.

Durante o evento ocorreu ainda o espaço nomeado “encontro dos fóruns”. “Algo histórico neste movimento que busca articular os programas de residência”, avalia a tutora-docente dos Programas de Residência em Saúde da AMS, cirurgiã-dentista Adriana Palu. Fechando a iniciativa, uma plenária deliberou sobre eleições de representantes dos fóruns no estado e sobre o próximo encontro.

Ficha técnica – A mesa de abertura contou com mediação da residente Maria Beatriz Mello, da Residência Multiprofissional em Saúde da Família de Apucarana. “Da Capital ao interior: as residências como construtoras do SUS”, contou com participação de Adriana Palu (tutora da Residência Multiprofissional em Saúde da Família – AMS Apucarana), Ester Massae (tutora das residências/ UEL), Jacy (representante da CODEMU), Pedro (residente) e André (apoiador). O debate contou com o Eixo 1: A potencialidade das residências na construção de um SUS possível a partir da interiorização da saúde pública, com a convidada Regina Gil (Secretária da SGTES do Ministério da Saúde); e Eixo 2: Os desafios das residências frente aos desmontes do SUS em residências municipalizadas, com a convidada foi Jackeline Aristides (Tutora da Residência Multiprofissional em Saúde Mental da AMS Apucarana)

Já a mesa de debate “Um Brasil no Paraná: Populações que resistem para um SUS de todes”, teve o Eixo 1: Povos originários e suas ancestralidades, acessantes e protagonistas da saúde pública, com a convidada Andrea (Cacica); e o Eixo 2: Povos de África que ainda resistem pela saúde pública e outras dimensões da vida, com a convidada Evinen Silva (Egressa da Residência Multiprofissional em Saúde Mental da AMS Apucarana). A íntegra do encontro está disponível no canal do YouTube da Residência em Saúde de Apucarana, no endereço @residenciaemsaudedeapucara5976.

