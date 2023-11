Saúde na Escola atende alunos dos 24 CMEIs de Apucarana

Programa foi realizado em todas as unidades educacionais do município

A Prefeitura de Apucarana, por meio da Autarquia Municipal de Saúde (AMS), promoveu ao longo do último mês ações do Programa Crescer Saudável com a participação do Programa Saúde na Escola (PSE) e a Equipe Multiprofissional de Saúde. Foram realizadas nos 24 Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) atividades físicas para as turmas de Infantil 2 e 3, e ainda avaliação antropométrica (peso e altura) e odontológica em todas as turmas.

continua após publicidade

“As equipes de saúde avaliaram também os aspectos nutricionais e de desenvolvimento das crianças”, acrescenta o coordenador do PSE, Paulo Ourives.

-LEIA MAIS: Apucarana sedia etapa regional da Conferência Nacional de Educação

continua após publicidade

O Programa Crescer Saudável, criado em 2017 pelo Ministério da Saúde, estabelece, no âmbito do Programa Saúde na Escola, um conjunto de ações a serem desenvolvidas com o objetivo de contribuir para o enfrentamento da obesidade infantil no país. As atividades são direcionadas para as crianças matriculadas na Educação Infantil (CMEIs) e Ensino Fundamental I.

Siga o TNOnline no Google News