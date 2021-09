Da Redação

Saúde leva tema 'Setembro Amarelo' aos alunos do Cerávolo

Saúde de Apucarana levou o tema "Setembro Amarelo", mês de prevenção ao suicídio, para alunos do Colégio Estadual Professor Izidoro Luiz Cerávolo durante a ação do Programa Saúde na Escola (PSE).

Participaram do evento o coordenador do PSE da Autarquia Municipal de Saúde (AMS), Paulo Ourives, e os psicólogos residentes da Atenção Básica/Saúde da Família da AMS, Iago Detregiachi Ribeiro, Letícia Esteves Fenato, Ana Letícia Ferro Back, Anamélia Carolina Humeniuk Lopes e Beatriz Dzierva Sobania.

São registrados mais de 13 mil suicídios todos os anos no Brasil e mais de um milhão no mundo. Trata-se de uma triste realidade, que registra cada vez mais casos, principalmente entre os jovens. Cerca de 96,8% dos casos de suicídio estavam relacionados a transtornos mentais. Em primeiro lugar está a depressão, seguida do transtorno bipolar e abuso de substâncias.