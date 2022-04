Da Redação

Saúde faz apelo para vacinação de crianças contra a gripe

A baixa procura nos dois primeiros dias da vacinação contra a gripe em crianças de 6 meses a 5 anos incompletos levou o prefeito de Apucarana, Junior da Femac, e a direção da Autarquia Municipal de Saúde (AMS) a lançar um apelo aos pais para imunizar seus filhos o quanto antes. O município registrou entre março e abril um aumento de 300% de casos de doenças respiratórias no público infantil.

“Este quadro preocupante conta com um fator agravante: muitas crianças com doenças respiratórias estão evoluindo muito rapidamente para um estado grave de saúde, sendo acometidas por pneumonia”, alerta Junior da Femac.

O crescente número de casos de doenças respiratórias em crianças motivou o prefeito e o secretário municipal de saúde, Emídio Bachiega, a anteciparem em 8 dias o início da vacinação no público infantil. A meta em Apucarana é imunizar 7.698 crianças na faixa etária de 6 meses a 5 anos incompletos.

“Estamos preocupados porque nos dois primeiros dias da vacinação, iniciada ontem, foram aplicadas apenas cerca de 300 doses, ou seja, 3,9% do público alvo”, informa Emídio Bachiega.

“Temos um número suficiente de vacina, cerca de 10 mil doses. No entanto, para garantir a proteção das nossas crianças contamos com o comprometimento dos pais e responsáveis. A saúde das crianças deve ser uma prioridade para todos”, reforça Junior da Femac.

As doses da vacina estão à disposição de segunda a sexta-feira em 26 Unidades Básicas de Saúde (ver quadro abaixo), entre 8 horas e 16h30. A imunização ainda pode ser garantida em três UBSs que estão abertas em regime de plantão, nos dias da semana de 9 as 21 horas e nos sábado e domingo de 7 as 19 horas.

São as unidades de saúde Maria do Café, no Jardim Ponta Grossa; Antônio Sachelli, no Jardim Colonial; e Raul Castilho, no Núcleo João Paulo, que além da vacinação contam com médico a mais para atender crianças com quadro de doença respiratória.

Outra grande oportunidade para vacinar as crianças será no próximo sábado (30), quando acontece o Dia D da Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe, que nesta primeira etapa contempla as pessoas com 60 anos ou mais e profissionais de saúde.