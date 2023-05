Saúde faz apelo para pais vacinarem as crianças contra a gripe

Da Redação

O imunizante está disponível em 26 UBS's

Com aproximação dos dias mais frios do ano, a Autarquia Municipal de Saúde (AMS) de Apucarana apela para os pais e responsáveis levarem as crianças de 6 meses a 6 anos incompletos para receberem a vacina da gripe.

O secretário municipal da saúde, Emídio Bachiega, informa que o imunizante contra a influenza está disponível em 26 Unidades Básicas de Saúde (UBS's), de segunda-feira a sexta-feira.

“Com a chegada do inverno ocorrem mais casos de doenças respiratórios entre elas a gripe, acometendo em especial as crianças. Para evitar uma gripe forte, com sintomas graves, existe a vacina. Garantam essa proteção aos seus filhos”, apela Bachiega.

A vacinação contra a Influenza é realizada anualmente seguindo os critérios do Programa Nacional de Imunizações (PNI). Os imunizantes são trivalentes, produzidos pelo Instituto Butantan e distribuídos para toda a rede pública de saúde.

A composição da vacina muda a cada ano, de acordo com as cepas do vírus que mais circulam no momento. Neste ano, em conformidade com a orientação da Organização Mundial de Saúde (OMS), o imunizante é composto pelos vírus H1N1 (Sydney), H3N2 (Darwin) e a cepa B (Victoria).

Grupos prioritários para vacinação contra influenza: crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade; trabalhador da saúde; gestantes; puérperas (mulheres no período pós-parto); professores; povos indígenas; Idosos com 60 anos ou mais de idade; profissionais das Forças de Segurança e Salvamento; profissionais das Forças Armadas; pessoas com doenças crônicas e outras condições clínicas especiais; pessoas com deficiência permanente; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso; trabalhadores Portuários e População privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas.

