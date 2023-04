Saúde faz apelo às mulheres em relação ao pré-natal e preventivos

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

As recomendações foram feitas nesta quinta-feira

Em reunião com o secretário de saúde, Emídio Bachiega, e demais profissionais da direção da Autarquia Municipal de Saúde (AMS), o prefeito Junior da Femac, avaliou nesta quinta-feira (6) números e estatísticas de atendimentos de toda rede da saúde pública de Apucarana.

continua após publicidade .

O prefeito e o secretário reiteraram seu apelo, no sentido de que as gestantes da cidade façam integralmente as consultas do pré-natal e todos os exames indicados. Ao mesmo tempo, ambos reforçaram a orientação para que as mulheres em geral mantenham em dia seus exames preventivos e demais testagens.

As recomendações foram feitas após análise dos números de consultas e procedimentos registrados nos últimos meses. “Temos toda uma estrutura e equipes de médicos, enfermeiras e auxiliares para atender as mulheres apucaranenses e observamos que parte delas não está fazendo o pré-natal e preventivos como deveriam”, comentou o secretário Emídio Bachiega.

continua após publicidade .

- LEIA MAIS: Prefeitura Municipal de Apucarana renova parceria com Siate

Odarlone Orente, superintendente de Atenção Básica em Saúde, e Marcelo Viana, superintendente de Vigilância em Saúde, também participaram da avaliação de indicadores da saúde local, traçando novas estratégias para ampliar o número de procedimentos e atendimentos.

Dengue e Chikungunya – Outra situação que gera muita preocupação na saúde pública de Apucarana é em relação ao avanço da dengue em toda região. “Já temos 49 diagnósticos positivos para dengue em Apucarana e outras 40 pessoas aguardando resultado de exame”, avalia o secretário Emídio Bachiega.

continua após publicidade .

Luciano Simplício Sobrinho, coordenador da Divisão de Vigilância Epidemiológica, diz que muitas cidades da região já estão em situação de epidemia de dengue. “Também nos causa muita preocupação um caso de chikungunya registrado em Marilândia do Sul, no qual o paciente foi atendido em Apucarana”, informa Luciano, lembrando que esta doença tem maior gravidade para as pessoas acometidas.

“É de extrema importância que toda população apucaranense se mantenha atenta para prevenir criadouros do mosquito Aedes aegypti. Ninguém pode deixar água parada em recipientes ou calhas, sob o risco de contaminação pela dengue, zica e chikungunya”, alerta o secretário Emídio Bachiega.

Siga o TNOnline no Google News