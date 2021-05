Saúde esclarece boato sobre falsa enfermeira na vacinação

Continua após publicidade

A Autarquia Municipal de Saúde (AMS) de Apucarana esclarece que houve um único caso de uma técnica de enfermagem que se prontificou a atuar como voluntária, mas já foi afastada do serviço de vacinação contra a Covid-19 pelo sistema drive-thru no Complexo Esportivo Lagoão.

A referida pessoa em nenhum momento se passou por enfermeira, tendo apresentado como referência seu trabalho numa instituição privada de Apucarana, na função de cuidadora de idosos.

A direção da AMS informa que muitas pessoas se prontificaram a ajudar voluntariamente na vacinação. Porém, diante do planejamento e dos rigorosos critérios cumpridos no processo, foi baixada uma portaria proibindo a participação de voluntários na recepção e conferência de documentos das pessoas a serem vacinadas (Identidade, CPF, cartão nacional do SUS, idade e etc), e também na aplicação das vacinas.

A direção da AMS assegura ainda que no sistema de vacinação adotado em Apucarana não existe qualquer risco às pessoas imunizadas. Todos os profissionais que recepcionam e que vacinam as pessoas atuam sob uma constante e rigorosa supervisão presencial de diretores da Autarquia de Saúde.