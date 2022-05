Saúde desenvolve ação nas Escolas Estaduais de Apucarana

Da Redação

A Prefeitura de Apucarana divulgou, nesta quinta-feira (05), que o Programa Saúde na Escola (PSE), da Autarquia Municipal de Saúde, está promovendo uma ação de prevenção e orientação sobre os Direitos Humanos e Cultura de Paz, nas escolas da Rede Estadual do município.

continua após publicidade .

“Esta ação vem despertando nos alunos uma sensação de bem estar pessoal e social, expressadas durante a interação com os profissionais da saúde”, afirma o coordenador do PSE, Paulo Ourives, que está conduzindo a iniciativa ao lado da psicopedagoga da AMS, Cíntia Silva.



“A Educação em Direitos Humanos é essencialmente a formação de uma cultura de respeito à dignidade humana, através da promoção e da vivência de atitudes, hábitos, comportamentos e valores como igualdade, solidariedade, cooperação, tolerância e paz”, acrescenta Ourives.

continua após publicidade .

Já a ‘Cultura de Paz’, explica Cintia Silva, “é um conjunto de valores, atitudes, tradições, comportamentos e estilos de vida baseados no respeito à vida, no fim da violência, e na promoção e prática da não-violência por meio da educação, do diálogo e da cooperação”.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.