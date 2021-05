Saúde de Apucarana segue vacinando contra a covid

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Nesta segunda-feira (19), até as 12 horas, a vacinação da 2ª dose da Coronavac para quem tem 74 anos, seguia com aproximadamente 500 pessoas imunizadas em Apucarana.

Conforme Luciano Pereira, enfermeiro coordenador da programação, a expectativa é de cerca de 800 idosos recebendo a vacina nestas faixas etárias.

O procedimento em sistema de drive-thru e para quem está a pé, está sendo realizado exclusivamente na área interna do Ginásio do Lagoão. Já para quem chega de carro, a imunização é feita no estacionamento externo.

