Saúde de Apucarana se mostra preocupada com alta de casos de Covid

O uso de máscaras volta à discussão na área de saúde com aumento do número de casos de Covid

As autoridades da área de saúde em Apucarana se mostram preocupadas com o aumento da frequência de casos de Covid 19 confirmados nos últimos dias. Só nesta terça-feira (22), por exemplo, a cidade registrou 25 novos casos e outros 13 estavam sob investigação.

O secretário municipal de Saúde, Emídio Bachiega informou que a mudança nos números preocupa e disse que será realizada ainda nesta quarta-feira (23) uma reunião para discutir o tema e possivelmente uma coletiva seja marcada para reforçar o alerta quanto aos cuidados contra a doença.

Há possibilidade, inclusive, de o município voltar a recomendar o uso de máscaras nos ambientes fechados ou de grandes aglomerações de pessoas. As pessoas com suspeita de contaminação pela Covid ou com a doença confirmada continuam sendo obrigadas a usar máscaras, conforme resolução da Secretaria de Estado da Saúde, emitida ainda no início do ano.



A Autarquia Municipal de Saúde continua emitindo diariamente boletins com o número de casos confirmados, em investigação, internações decorrentes da Covid e também sobre os números diários de testagens registradas nas redes pública e privada.

No boletim 976, de 22 de novembro, a MAS registrou 25 novos casos, sendo 19 entre mulheres e 6 homens. Ainda havia 13 casos em investigação e 85 testes rápidos foram realizados na cidade.

Entre os casos confirmados, seis são de idosos entre 70 e 79 anos; cinco entre 30 e 39 anos, mais 5 entre 40 e 49 anos, quatro casos de pessoas entre 50 e 59 anos e três casos na faixa etária entre 18 e 29 anos. Boletim ainda mostra um caso entre 60 e 69 anos e também um caso também foi confirmado para paciente com a idade entre 5 e 11 anos.

No último dia 19 de novembro, o boletim diário já havia registrado um número considerado elevado, com 23 confirmações e oito casos em investigação. Havia uma notificação de internamento hospitalar decorrente da Covid, num dia em que 77 testes foram realizados.

Nos dias 20 e 21, os números foram menores, embora preocupantes também. No domingo (20), foram 4 casos confirmados e outros 8 sendo investigados e uma internação registrada. Naquele dia foram realizados apenas seis testes na cidade, com quatro positivados.

No dia 21, segunda-feira, a cidade teve 06 casos novos confirmados e outros nove sob investigação por suspeitas. Foram aplicados 17 testes rápidos, 13 dos quais registrados na rede privada de saúde.

De acordo com os números totalizados nesta terça-feira (22), a partir dos dados divulgados no0 boletim 976 da Autarquia Municipal de Saúde, Apucarana está quase chegando a 39 mil casos de Covid confirmados desde o início da pandemia. São 38.312 casos positivados. Ao todo, a cidade já realizou 117.245 testes de Covid e já registrou 559 mortes pela doença.

PREOCUPAÇÃO

Os casos de Covid 19 voltaram à pauta nos últimos dias, quando a média móvel em praticamente todo o país mostrou elevação por conta da circulação de novas variantes do vírus. Em Curitiba, por exemplo, a Secretarria Municipal de Saúde voltou a recomendar o uso de máscaras para todos em ambiente fechado e nos locais de grande aglomeração de pessoas.

A Secretaria de Estado da Saúde (SESA), por sua vez, emitiu nota de esclarecimento informando ter feito atualização na resolução baixada desde o fim da obrigatoriedade de uso de máscara. Na nota, a Sesa esclarece que a resolução 786/2022 “não traz mudança de orientação em relação ao uso de máscaras no Paraná”. A recomendação, reitera a nota, é a mesma vigente desde o fim da obrigatoriedade e os termos são iguais aos da resolução 243/2022, baixada no início do ano. “Houve apenas uma atualização formal no documento, o que dá origem ao novo número e a nova data”, esclarece a Sesa.

“A Secretaria de Saúde segue recomendando o uso da máscara em todo o Estado e há obrigatoriedade da utilização apenas por indivíduos com suspeita ou confirmação da doença, além de trabalhadores de saúde que tenham acesso direto a pacientes com suspeita ou diagnóstico de Covid-19. Esse é o mesmo cenário do começo do ano”, reforça a secretaria, em nota.

Conforme a Sesa, a resolução é uma recomendação estadual e os municípios possuem autonomia para definir medidas específicas, dentro da realidade epidemiológica de cada um. “A maior ferramenta comprovada contra a disseminação do vírus é a vacinação. Há doses disponíveis para todas as idades do calendário vacinal em todos os municípios do Paraná”, finaliza a Sesa.

