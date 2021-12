Da Redação

Saúde de Apucarana lamenta morte de servidora aposentada

O prefeito Junior da Femac e o secretário municipal da saúde, Emídio Bachiega, manifestam pesar pelo falecimento da servidora pública municipal aposentada Antonia Aparecida Rodrigues, aos 62 anos.

Ela integrava o quadro de agente comunitário de saúde da AMS desde 2004 e se aposentou há 5 meses, em julho, quando atuava na Unidade Básica de Saúde Pedro Barreto, no distrito da Vila Reis. “Lamentamos a perda da servidora Aparecida que por 17 anos atendeu os apucaranenses na área de saúde. Que Deus conforte seus familiares e amigos nesse momento”, lamentou o prefeito Junior da Femac.

Aparecida faleceu na noite de terça-feira (14) em decorrência de um AVC. O velório acontece na capela mortuária da Vila Reis a partir das 12 horas desta quarta-feira e o sepultamento será amanhã (16) às 9 horas, no Cemitério Municipal do distrito do Pirapó.