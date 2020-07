Saúde de Apucarana investiga 71 casos suspeitos de coronavírus

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

A Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana (AMS) não registrou nenhum caso de coronavírus nesta segunda (15). No entanto, informou que existem 71 casos suspeitos de Covid-19 em investigação na cidade. No total, são 84 pessoas confirmadas com a doença, sendo que 58 já estão curadas.