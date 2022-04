Da Redação

Saúde de Apucarana ganha reforço de 21 veículos nesta terça (22)

Nesta terça-feira (22), 21 Unidades Básicas de Saúde de Apucarana receberam novos veículos para reforçar o atendimento realizado pelas equipes da Estratégia Saúde da Família.

continua após publicidade .

A entrega dos automóveis aconteceu no pátio da Autarquia Municipal de Saúde, e foi realizada pelo prefeito Junior da Femac, juntamente com o secretário municipal de Saúde, Emídio Bachiega. O momento reuniu as equipes de saúde que irão utilizar os carros para atender os pacientes apucaranenses em seus domicílios.

Os 21 carros foram doados pelo Governo do Estado, em um evento realizado durante as festividades de aniversário da cidade de Apucarana. “Quero agradecer ao governador Ratinho Junior e ao secretário de estado Beto Preto por esse importante reforço na frota da saúde de nossa cidade. Esses veículos representam uma ajuda significativa para as UBSs. Nossos profissionais precisam, cada vez mais, de melhores condições de desempenhar seu trabalho. Esses carros transportam pessoas que salvam vidas dos apucaranenses. É um ganho efetivo no trabalho de cuidado com pacientes, em especial os acamados e os que têm dificuldade de se locomover até as unidades de saúde”, afirma Junior da Femac.

continua após publicidade .

Os veículos propiciarão ampliar o número de visitas domiciliares, aproximando ainda mais os profissionais da saúde da população, afirma o secretário da Saúde. Emídio informa ainda que, após o recebimentos dos automóveis pelo município, foi necessário realizar vários trâmites burocráticos como documentação, seguros e caracterização. “Foi um trabalho realizado em conjunto pelas secretarias municipais da Gestão Pública e da Saúde”, completou o prefeito.

O evento teve a participação do vice-prefeito, Paulo Vital, do secretário municipal da Gestão Pública, Nikolai Cernesku, e do superintendente de vigilância em saúde, Marcelo Viana.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.