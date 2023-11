Saúde de Apucarana entrega certificados de curso da Fiocruz

A Autarquia Municipal de Saúde (AMS) de Apucarana realizou nesta sexta-feira (17), no polo da UAB, a cerimônia de encerramento do Curso de Aperfeiçoamento em Educação Popular em Saúde – EdPopSUS, promovido e certificado pela Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio/Fiocruz. Com 112 participantes, entre Agentes Comunitários de Saúde (ACSs) e Agentes Comunitários de Endemias (ACEs), a qualificação foi ofertada pela AMS, por meio da Superintendência da Atenção Básica e do Programa de Residência Multiprofissional.



“Apucarana é a primeira cidade do Paraná a oferecer o curso EdPopSUS em mais um investimento da administração do prefeito Junior da Femac na qualificação dos profissionais de saúde”, afirma superintendente da Atenção Básica, Odarlone Orente.

O curso, iniciado em junho, foi ministrado em vários encontros semanais e atividades de campo. “É uma prática voltada para a promoção, a proteção e a recuperação da saúde a partir do diálogo entre a diversidade de conhecimentos, valorizando os saberes populares”, informa Orente.

Homenageada durante o evento, a coordenadora local do curso EdPopSUS em Apucarana, Adriana Palu, ressalta a importância de valorizar os diversos saberes da própria comunidade para o aprimoramento dos serviços de saúde.

A coordenadora da Residência Multiprofissional da AMS, Angélica Ferreira Domingues, destaca que a parceira formativa no território de atuação dos profissionais de saúde é fundamental para a melhor prestação de serviços dentro do SUS. “Esse curso trouxe a valorização de saberes que serão colocados em prática contribuindo positivamente nos processos de trabalho com a população”, acrescente Angélica.

O evento também teve a participação do superintendente de vigilância em saúde da Autarquia Municipal de Saúde (AMS), Marcelo Viana.

EdPopSUS

O EdPopSUS centra sua proposta de qualificação especialmente nos agentes comunitários de saúde e nos agentes de vigilância em saúde, que são profissionais que têm seu trabalho vinculado fortemente ao território delimitado em que a atenção básica à saúde se organiza e se estrutura.

O modelo de reorganização da atenção à saúde, que tem na saúde da família sua principal estratégia, busca responder a maior parte das necessidades de saúde dos indivíduos e das comunidades. Integra ações de promoção, prevenção e proteção da saúde, com ações de diagnóstico, tratamento, manutenção e reabilitação da saúde.

