Saúde de Apucarana emite nota sobre morte de criança

A Autarquia Municipal de Saúde (AMS) emitiu uma nota sobre a morte precoce de Gustavo Inácio Ruzycki, de 2 anos, em Apucarana nesta sexta-feira (22). Leia a nota na íntegra:

"Com relação ao caso de óbito do menino Gustavo Inácio Ruzycki, de 2 anos de idade, a Autarquia Municipal de Saúde (AMS), informa que o atendimento inicial foi feito na Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O prontuário do paciente, bem como os procedimentos adotados estão sendo avaliados".

A direção da AMS informa que, infelizmente, alguns casos gripais em crianças estão apresentando evolução muito rápida para pneumonia. A AMS lembra ainda que, no caso do menino Gustavo, foi feito o pronto encaminhamento para internamento no Materno Infantil e que, em função da necessidade de hemodiálise, também atuou para conseguir a transferência imediata para o Hospital Universitário de Londrina".

O que diz a tia de Gustavo

A morte precoce de Gustavo Inácio Ruzycki, de 2 anos, gerou grande comoção em Apucarana nesta sexta-feira (22). De acordo com a tia do menino, Thaine Rodrigues, moradora da Vila Nova, ele apresentava tosse e sintomas de resfriado desde março. No entanto, o quadro de saúde da criança evoluiu para uma pneumonia.

Conforme a tia, desde que o sobrinho ficou doente, foi levado diversas vezes para receber atendimento médico. "No domingo (17), minha irmã Tatiane levou meu sobrinho três vezes na Unidade de Pronto Atendimento (Upa), de Apucarana. Ele estava vomitando e bastante fraco. Nós insistimos muito e ele foi levado para fazer um raio x, que apontou que ele estava com pneumonia", conta Thaine.