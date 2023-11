Saúde de Apucarana conquista certificação nacional

Em solenidade do Ministério da Saúde (MS), prevista para o dia 8 de dezembro, em Brasília, Apucarana receberá o Selo de Boas Práticas Rumo à Eliminação da Transmissão Vertical de HIV. O secretário municipal da Saúde, Emídio Bacheiga, explica que no período de 23 a 25 de outubro, uma equipe da Comissão Nacional de Validação (CNV) do Ministério da Saúde esteve em Apucarana, avaliando os serviços prestados nos estabelecimentos públicos de saúde.

continua após publicidade

Os profissionais da esfera federal vistoriaram o laboratório municipal, a Casa da Gestante, UBSs, Núcleo de Aconselhamento, Testagem e Tratamento de Apucarana (NATTA), Hospital da Providência Materno Infantil, Linha da Saúde que oferta transporte coletivo gratuito para as gestantes, entre outros serviços.

-LEIA MAIS: Prefeitura de Apucarana oficializa doação de terreno ao Cisvir; vídeo

continua após publicidade

“Essa visita ocorreu devido ao pleito do município em obter o Certificado de Eliminação da Transmissão Vertical de HIV. Essa ação teve o objetivo avaliar as políticas e práticas adotadas pelo município no combate à transmissão vertical do vírus (da mãe para o filho), garantindo a saúde e bem-estar das gestantes e recém-nascidos”, afirma Bachiega.

“Essa certificação é mais um conquista da saúde da nossa cidade. Um reconhecimento dos esforços e investimentos em políticas públicas e programas de prevenção, diagnóstico e tratamento, além da promoção da saúde e qualidade de vida das gestantes e recém-nascidos, contribuindo para a redução da transmissão do HIV de mãe para filho”, avalia o prefeito Junior da Femac.

Siga o TNOnline no Google News