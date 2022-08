Saúde de Apucarana celebra o Dia da Gestante

Da Redação

O evento foi promovido pela Autarquia Municipal de Saúde (AMS)

O Dia da Gestante foi comemorado nesta segunda-feira (8) no Cine Teatro Fênix com uma programação que reuniu orientações, dança, música, pintura da barriga, estúdio fotográfico e sorteio de brindes. O evento, promovido pela Autarquia Municipal de Saúde (AMS), por meio do Programa de Residência em Enfermagem Obstétrica, contou com a presença do prefeito Junior da Femac e de vereadores.

As orientações ficaram a cargo de profissionais como dentista, fisioterapeuta, enfermeiro, terapeuta, e ainda doulas. O prefeito Junior da Femac destaca que cerca de 900 gestantes são atendidas mensalmente na Escola da Gestante de Apucarana.

“Os avanços no atendimento a gestante vem acontecendo ao longo da nossa gestão. No ano passado, a prefeitura adquiriu, com recursos próprios, um aparelho de ultrassom de última geração para a Escola da Gestante”, exemplifica Junior da Femac. O equipamento, além fazer os exames obstétricos também realiza os exames morfológicos do 1º, 2º e 3º trimestre da gestação e ainda o Doppler que avalia o fluxo de sangue da placenta para o bebê.

