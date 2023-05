Saúde de Apucarana aplica quase mil vacinas no último sábado

Da Redação

Foram 993 vacinas aplicadas

No primeiro dos quatro finais de semana de mobilização para elevar a cobertura da vacinação contra a gripe em Apucarana, a Autarquia Municipal de Saúde (AMS) aplicou quase mil doses (993) no último sábado. Foram 888 pessoas imunizadas contra a influenza, 77 contra a Covid e 28 receberam vacina de rotina.

O prefeito Junior da Femac comemora o resultado da iniciativa que foi motivada diante da baixa cobertura da vacina da gripe nas crianças de 6 meses a 6 anos incompletos. Em Apucarana apenas 15,2% do público alvo de 9.406 crianças estava imunizado até a semana passada.

“A população está atendendo o nosso apelo. Com a vacinação em dia especial, num sábado, conseguimos elevar a cobertura vacinal nas crianças no Distrito de Vila Reis, Distrito de Correia de Freitas, Núcleo Adriano Correia, e Residencial Fariz Gebrim, de 25,5% para 52%, um aumento de 26,5%. No Residencial Interlagos e na região da UBS Osvaldo Damim (Lago Jaboti) que tinha 24,2% de cobertura alcançamos 43%. Uma elevação de 18,8%”, informa Junior da Femac.

A ação, coordenada pelas Autarquias Municipais de Saúde e da Educação, será realizada em diferentes bairros nos próximos 3 sábados, dias 27 de maio, 03 de junho e 10 de junho.

No próximo (27), a vacinação da campanha de multivacinação e contra a influenza em Apucarana será realizada, entre 8 horas e 12 horas em 9 Unidades Básicas de Saúde e 3 Centros Municipais de Educação Infantil (confira os locais no quadro abaixo) e ainda uma equipe de vacinação irá percorrer a área rural da Caixa de São Pedro.

