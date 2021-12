Da Redação

Saúde de Apucarana alerta sobre o câncer de pele

Dentro da Campanha Dezembro Laranja, mês de conscientização do câncer de pele, o Ambulatório de Especialidades Dermatológicas – Residência Médica – da Autarquia Municipal de Apucarana (AMS) orienta a população dos cuidados de prevenção e alerta sobre o elevado número de casos no município.

“A população precisa se conscientizar da importância reduzir sua exposição ao sol e prevenir os danos que ele pode causar. Use filtro solar, chapéu, óculos de sol, máscara e roupas de proteção. O guarda-sol deve ser de algodão”, orienta a coordenadora do ambulatório de dermatologia da AMS, Lígia Martin.

De acordo com Lígia, das mais de mil cirurgias realizadas no ambulatório neste ano, a grande maioria foi para diagnóstico ou tratamento de câncer de pele. “Temos uma preocupação grande porque percebemos nestes quatro anos de atendimento no ambulatório de dermatologia um índice de câncer de pele muito elevado em Apucarana. Temos uma população de origem européia, de pele clara, que se expõe ao sol devido ao trabalho e outras atividades ao ar livre”, avalia Ligia.

Segundo ela qualquer pinta ou mancha que cresça rapidamente, sangra facial e muda de cor deve pode ser manifestação de câncer de pele e deve ser avaliada pelo dermatologista. “Em situações com essa a orientação é para procurar uma Unidade Básica de Saúde, que fará o encaminhamento para o ambulatório de residência médica para avaliação. Ali é feito tanto o diagnóstico e como o tratamento. A fila de espera que era de 2 mil pacientes quando o ambulatório foi criado, agora está praticamente zerada”, destaca Lígia. .

MANIFESTAÇÕES QUE PODEM SER SINAIS DO CÂNCER DA PELE:

-Uma lesão na pele de aparência elevada e brilhante, translúcida, avermelhada, castanha, rósea ou multicolorida, com crosta centra e que sangra facilmente

-Uma pinta preta ou castanha que muda sua cor, torna-se irregular nas bordas e cresce de tamanho

-Uma mancha ou ferida que não cicatriza, que continua a crescer apresentando coceira, crostas, erosões ou sangramento.