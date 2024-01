Saúde de Apucarana abrirá inscrições para Residência Multiprofissional

A Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana abre na segunda-feira (8) as inscrições da seleção pública para três programas de Residência Multiprofissional e Profissional em Saúde com início em 2024. São oferecidas 35 vagas para 7 diferentes áreas profissionais e as inscrições seguem até dia 17 de janeiro.

O Programa de Residência Multiprofissional em Atenção Básica/ Saúde da Família é destinado aos cursos de Enfermagem, Educação Física, Fisioterapia, Nutrição, Farmácia, Odontologia e Psicologia. Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Mental disponibiliza vagas aos cursos de Enfermagem e Psicologia.

Já o programa em Residência Profissional em Enfermagem Obstétrica, com ênfase em Rede Cegonha, oferece vagas para o curso de Enfermagem. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas via internet, no endereço eletrônico www.apucarana.pr.gov.br/residencias. A prova objetiva está programada para dia 4 de fevereiro de 2024.

Conforme os editais disponíveis para consulta no portal da Prefeitura de Apucarana (www.apucarana.pr.gov.br/residencias), o curso de Residência Multiprofissional e Profissional tem características de pós-graduação (Lato Sensu), sob forma de treinamento em serviço. Inscrições e acesso ao edital pelo site:http://www.apucarana.pr.gov.br/residencias

