Sargento recebe homenagem em seu último dia de trabalho

O 1º Sargento Altemar Oliveira Silva, da Polícia Militar (PM) de Apucarana, recebeu uma homenagem pelos quase 35 anos de trabalho na PMPR, na sexta-feira (28), e por força de lei ele entrará para a Reserva Remunerada. Nesta data ele recebeu uma grande surpresa organizada pelo 10ºBPM e familiares do sargento.



Ele foi “escalado” para trabalhar, mas na verdade a escala foi apenas uma forma de surpreendê-lo, pois quando o COPOM chamou a viatura em que ele estava, quem passou a “ocorrência” foi sua esposa Cristiane, prestando-lhe uma linda homenagem com palavras que emocionaram não apenas o sargento, mas todos os companheiros ao redor. Após a dedicatória da esposa, a sua irmã Thais também lhe dedicou uma bela mensagem. Assista:

As homenagens se iniciaram via rádio e, posteriormente, na sede do 10º BPM. Foram entregues o Dossiê Histórico Funcional, Elogio Individual e um Certificado ao Sargento. Mas não acabou por aí: ele também foi escolhido como o policial militar destaque do mês de agosto. O comandante da ROCAM (Onde o Sgt. Altemar trabalhou ao final de sua carreira) e o Subcomandante do 10º BPM também o homenagearam.