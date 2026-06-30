Sargento da PM e seu filho ficam feridos em colisão no centro de Apucarana

Acidente entre carro e motocicleta mobilizou Samu e Siate na Rua Doutor Oswaldo Cruz na noite desta terça-feira (30)

Um sargento da Polícia Militar do Paraná (PMPR) de 51 anos e seu filho de 17 anos sofreram ferimentos na noite de terça-feira (30) após uma colisão de trânsito no centro de Apucarana (PR). O acidente ocorreu na Rua Doutor Oswaldo Cruz e envolveu a motocicleta conduzida pelo policial e um carro.

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Profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) do Corpo de Bombeiros prestaram socorro no local. O condutor da motocicleta recebeu atendimento do Samu. O passageiro de 17 anos foi atendido pelo Corpo de Bombeiros.



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As vítimas estavam conscientes durante o resgate. Pai e filho foram encaminhados ao Hospital da Providência para atendimento médico.



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A PM compareceu ao local e registrou a ocorrência. As causas do acidente serão investigadas.