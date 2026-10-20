Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Apucarana
publicidade
SAQUE CALAMIDADE

Saque do FGTS para atingidos por chuva em Apucarana exige comprovação de danos; entenda

Benefício permite a retirada de até R$ 6.220 por conta vinculada do FGTS, ativa ou inativa, limitado ao saldo disponível e observadas as regras

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Saque do FGTS para atingidos por chuva em Apucarana exige comprovação de danos; entenda
Autor Foto: Reprodução

Trabalhadores de Apucarana (PR) que tiveram suas residências atingidas pelo temporal de 21 de setembro poderão solicitar o Saque Calamidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), desde que atendam aos critérios estabelecidos pelo Governo Federal e tenham a documentação validada. A análise dos pedidos e a decisão sobre a liberação dos recursos cabem à Caixa Econômica Federal. Os procedimentos para habilitação do município e encaminhamento das informações necessárias foram tema de uma videoconferência realizada nesta terça-feira (20), com a participação do prefeito Rodolfo Mota, da secretária municipal de Assistência Social, Fabíola Carreiro, e de representantes da Caixa de Brasília, Londrina e Apucarana.

📰 LEIA MAIS: Homem armado invade creche e faz cerca de 20 crianças reféns em Curitiba (PR); veja vídeo

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O benefício permite a retirada de até R$ 6.220 por conta vinculada do FGTS, ativa ou inativa, limitado ao saldo disponível e observadas as regras aplicáveis. A possibilidade de acesso ao saque está relacionada ao reconhecimento federal da situação de emergência de Apucarana, por meio da Portaria nº 3.591, da Defesa Civil Nacional. A efetivação do procedimento para o município, porém, depende da validação da documentação exigida pela Caixa Econômica Federal.

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O prefeito Rodolfo Mota destacou o trabalho realizado pela administração municipal para reunir informações e encaminhar os registros necessários ao reconhecimento federal da situação de emergência. “Foram dias de muito trabalho de nossa equipe, produzindo relatórios e abastecendo o sistema para que esse reconhecimento acontecesse rapidamente”, afirmou.

Segundo o prefeito, a Prefeitura está organizando os registros dos danos provocados pelo temporal para encaminhar a documentação necessária para análise da Caixa Econômica Federal. A instituição é responsável por validar as informações e avaliar a habilitação do município para o Saque Calamidade. “A Prefeitura está fazendo a sua parte, reunindo as informações e a documentação necessárias para instruir o processo. A partir desse trabalho, a Caixa Econômica Federal fará a análise dentro dos critérios estabelecidos pelo Governo Federal e definirá os procedimentos para a eventual liberação do saque aos trabalhadores que atenderem aos requisitos”, explicou.

A secretária municipal de Assistência Social, Fabíola Carreiro, reforça que o benefício não é automático para todos os trabalhadores que possuem saldo no FGTS. É necessário comprovar que a residência foi atingida pelo temporal e atender aos critérios federais. A Prefeitura atua na organização e no encaminhamento das informações relativas aos danos, mas não decide sobre a concessão do benefício a cada trabalhador. Essa análise compete à Caixa Econômica Federal, conforme as regras aplicáveis, incluindo o Decreto Federal nº 5.113/2004.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A solicitação poderá ser feita pelo aplicativo FGTS, da Caixa Econômica Federal, ou presencialmente em uma agência, conforme os procedimentos estabelecidos. Entre os documentos exigidos obrigatoriamente e que o trabalhador deve apresentar estão identificação pessoal e comprovante de residência, observadas as condições previstas para o benefício. “Não é necessário correria, pois o prazo para solicitar o saque é de até 90 dias, contados da publicação do reconhecimento federal, que aconteceu nesta terça-feira, dia 20”, orienta Fabíola.

A disponibilidade de saldo e a existência de eventuais bloqueios devem ser consultadas pelo próprio trabalhador no aplicativo FGTS ou, em caso de dificuldade, em uma agência da Caixa Econômica Federal. A secretária também alerta para os cuidados contra golpes. “Importante que as pessoas não recorram a estranhos para este procedimento, não forneçam o usuário ou a senha do aplicativo para terceiros para evitar caírem em golpes”, orienta.

Saque Calamidade


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Saque do FGTS para atingidos por chuva em Apucarana exige comprovação de danos; entenda
AutorFoto: Tribuna do Norte


Saque do FGTS para atingidos por chuva em Apucarana exige comprovação de danos; entenda
AutorFoto: Tribuna do Norte

Para solicitar o benefício, o trabalhador deve apresentar:

  • Comprovante de residência: conta de luz, água, telefone, gás, extrato bancário ou carnê de pagamento em nome do trabalhador, emitido nos 120 dias anteriores à decretação da situação de emergência.
  • Documento de identificação com foto.
  • CPF.
  • Carteira de Trabalho física ou digital ou outro documento que comprove o vínculo empregatício: exigido somente no atendimento presencial em agência da Caixa.
  • Se o comprovante de residência estiver em nome do cônjuge ou companheiro, será necessário apresentar certidão de casamento ou escritura pública de união estável.

Como solicitar

O pedido pode ser feito pelo aplicativo FGTS ou presencialmente em uma agência da Caixa Econômica Federal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Prazo se extende por 90 dias

A solicitação poderá ser realizada em até 90 dias após a publicação da portaria federal que reconheceu a situação de emergência ou o estado de calamidade pública.

ATENÇÃO: o benefício é destinado aos trabalhadores que comprovem que suas residências foram atingidas pelo desastre e atendam aos critérios federais.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Apucarana ASSISTÊNCIA CAIXA ECONÔMICA Calamidade Emergência FGTS saque calamidade SAQUE FGTS
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV