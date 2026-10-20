Saque do FGTS para atingidos por chuva em Apucarana exige comprovação de danos; entenda

Benefício permite a retirada de até R$ 6.220 por conta vinculada do FGTS, ativa ou inativa, limitado ao saldo disponível e observadas as regras

Trabalhadores de Apucarana (PR) que tiveram suas residências atingidas pelo temporal de 21 de setembro poderão solicitar o Saque Calamidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), desde que atendam aos critérios estabelecidos pelo Governo Federal e tenham a documentação validada. A análise dos pedidos e a decisão sobre a liberação dos recursos cabem à Caixa Econômica Federal. Os procedimentos para habilitação do município e encaminhamento das informações necessárias foram tema de uma videoconferência realizada nesta terça-feira (20), com a participação do prefeito Rodolfo Mota, da secretária municipal de Assistência Social, Fabíola Carreiro, e de representantes da Caixa de Brasília, Londrina e Apucarana.

📰 LEIA MAIS: Homem armado invade creche e faz cerca de 20 crianças reféns em Curitiba (PR); veja vídeo

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O benefício permite a retirada de até R$ 6.220 por conta vinculada do FGTS, ativa ou inativa, limitado ao saldo disponível e observadas as regras aplicáveis. A possibilidade de acesso ao saque está relacionada ao reconhecimento federal da situação de emergência de Apucarana, por meio da Portaria nº 3.591, da Defesa Civil Nacional. A efetivação do procedimento para o município, porém, depende da validação da documentação exigida pela Caixa Econômica Federal.

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O prefeito Rodolfo Mota destacou o trabalho realizado pela administração municipal para reunir informações e encaminhar os registros necessários ao reconhecimento federal da situação de emergência. “Foram dias de muito trabalho de nossa equipe, produzindo relatórios e abastecendo o sistema para que esse reconhecimento acontecesse rapidamente”, afirmou.

Segundo o prefeito, a Prefeitura está organizando os registros dos danos provocados pelo temporal para encaminhar a documentação necessária para análise da Caixa Econômica Federal. A instituição é responsável por validar as informações e avaliar a habilitação do município para o Saque Calamidade. “A Prefeitura está fazendo a sua parte, reunindo as informações e a documentação necessárias para instruir o processo. A partir desse trabalho, a Caixa Econômica Federal fará a análise dentro dos critérios estabelecidos pelo Governo Federal e definirá os procedimentos para a eventual liberação do saque aos trabalhadores que atenderem aos requisitos”, explicou.

A secretária municipal de Assistência Social, Fabíola Carreiro, reforça que o benefício não é automático para todos os trabalhadores que possuem saldo no FGTS. É necessário comprovar que a residência foi atingida pelo temporal e atender aos critérios federais. A Prefeitura atua na organização e no encaminhamento das informações relativas aos danos, mas não decide sobre a concessão do benefício a cada trabalhador. Essa análise compete à Caixa Econômica Federal, conforme as regras aplicáveis, incluindo o Decreto Federal nº 5.113/2004.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A solicitação poderá ser feita pelo aplicativo FGTS, da Caixa Econômica Federal, ou presencialmente em uma agência, conforme os procedimentos estabelecidos. Entre os documentos exigidos obrigatoriamente e que o trabalhador deve apresentar estão identificação pessoal e comprovante de residência, observadas as condições previstas para o benefício. “Não é necessário correria, pois o prazo para solicitar o saque é de até 90 dias, contados da publicação do reconhecimento federal, que aconteceu nesta terça-feira, dia 20”, orienta Fabíola.

A disponibilidade de saldo e a existência de eventuais bloqueios devem ser consultadas pelo próprio trabalhador no aplicativo FGTS ou, em caso de dificuldade, em uma agência da Caixa Econômica Federal. A secretária também alerta para os cuidados contra golpes. “Importante que as pessoas não recorram a estranhos para este procedimento, não forneçam o usuário ou a senha do aplicativo para terceiros para evitar caírem em golpes”, orienta.

Saque Calamidade





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Foto: Tribuna do Norte Foto: Tribuna do Norte





Foto: Tribuna do Norte Foto: Tribuna do Norte

Para solicitar o benefício, o trabalhador deve apresentar:

Comprovante de residência: conta de luz, água, telefone, gás, extrato bancário ou carnê de pagamento em nome do trabalhador, emitido nos 120 dias anteriores à decretação da situação de emergência.

Documento de identificação com foto.

CPF.

Carteira de Trabalho física ou digital ou outro documento que comprove o vínculo empregatício: exigido somente no atendimento presencial em agência da Caixa.

Se o comprovante de residência estiver em nome do cônjuge ou companheiro, será necessário apresentar certidão de casamento ou escritura pública de união estável.

Como solicitar

O pedido pode ser feito pelo aplicativo FGTS ou presencialmente em uma agência da Caixa Econômica Federal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Prazo se extende por 90 dias

A solicitação poderá ser realizada em até 90 dias após a publicação da portaria federal que reconheceu a situação de emergência ou o estado de calamidade pública.

‼ ATENÇÃO: o benefício é destinado aos trabalhadores que comprovem que suas residências foram atingidas pelo desastre e atendam aos critérios federais.