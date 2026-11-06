Saque calamidade: prefeito de Apucarana orienta sobre erro em aplicativo





Alguns moradores de Apucarana que tiveram suas casas atingidas pelo temporal de 21 de setembro estão enfrentando dificuldades para solicitar o Saque Calamidade do FGTS. O problema ocorre no aplicativo da Caixa Econômica Federal, que não reconhece os endereços e bloqueia a liberação do benefício. O prefeito Rodolfo Mota esclareceu a situação na manhã desta sexta-feira (6), durante coletiva de imprensa, e orientou a população sobre como contornar a falha no sistema.

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De acordo com o prefeito, a principal recomendação para quem recebe mensagens de erro de localização no aplicativo é simplificar a escrita no momento de preencher os dados. Isso facilita a leitura pela inteligência artificial da plataforma.

"Se o seu problema é uma mensagem que aparece no aplicativo dizendo que o seu endereço não está informado, ou o seu endereço não foi afetado, insista no aplicativo e a nossa recomendação é que você coloque de maneira muito simplificada o nome do seu bairro, para que a inteligência artificial do aplicativo da Caixa consiga ler. Vou dar um exemplo. Conjunto Habitacional Solo Sagrado. Apaga e coloca apenas Solo Sagrado. Núcleo Habitacional Papa João Paulo II. Não, coloca só João Paulo", explicou Mota.

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A orientação é tentar o processo por até três vezes. Caso a divergência persista, o morador deve procurar o atendimento presencial. O gestor municipal destacou que não é necessário retornar à Prefeitura, pois a etapa que cabia ao Executivo já foi totalmente concluída.

"Se você fizer isso pela segunda vez, a Caixa Econômica fala até de três vezes, e mesmo assim o robô estiver negando o seu benefício por conta de uma divergência de endereço, procure a Caixa Econômica. Porque da parte da prefeitura não há mais nada que nós tenhamos que fazer", ressaltou.

Moradores enfrentam dificuldades para acessar o saque calamidade - Foto: TNOnline Moradores enfrentam dificuldades para acessar o saque calamidade - Foto: TNOnline

Dados enviados

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Durante a coletiva, Rodolfo Mota fez questão de frisar que a prefeitura repassou as informações de todas as áreas afetadas de forma minuciosa, inclusive abrangendo locais fora do perímetro urbano, para garantir que ninguém perdesse o direito ao saque. O envio dos dados ocorreu há mais de duas semanas.

"Nós fizemos por todos os caminhos, informamos todos os bairros da cidade, inclusive os distritos, inclusive algumas estradas rurais. Fiz questão que a gente colocasse Estrada da Juruba, Estrada do Xaxim, enfim, a gente alimentou o sistema com vários nomes de estradas rurais para que não houvesse nenhuma dúvida em relação ao nosso trabalho da prefeitura. Aliás, isso está feito já há muitos dias. Não foi hoje nem ontem. Nós fizemos isso sexta-feira, retrasado", concluiu o prefeito.