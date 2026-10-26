Saque calamidade do FGTS deve ser liberado nesta terça-feira em Apucarana

Apucarana está habilitada para o Saque Calamidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). A solicitação de saque deverá estar disponível a partir desta terça-feira (27/10) pelo aplicativo FGTS. O benefício é destinado aos trabalhadores com saldo em conta que tiveram suas residências atingidas pelo temporal de 21 de setembro e atendam aos critérios estabelecidos pelo Governo Federal. A informação foi anunciada nesta segunda-feira (26/10) pelo prefeito Rodolfo Mota.

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Segundo o prefeito, a habilitação do município é resultado do trabalho da equipe técnica da Prefeitura, que encaminhou a documentação necessária à Caixa Econômica Federal na última quinta-feira. “É mais um passo para ajudar as famílias que tiveram prejuízos com o temporal e contribuir para que a cidade retome a normalidade”, afirmou.

A depender do saldo disponível em contas ativas ou inativas do FGTS, o valor do saque pode chegar a R$ 6.220. O prefeito Rodolfo Mota orienta os trabalhadores a acompanhar as informações no aplicativo e a separar a documentação necessária. Entre os documentos exigidos está o comprovante de residência relacionado ao endereço do imóvel atingido. “Estamos trabalhando para que as famílias possam se recuperar dos prejuízos. Sabemos das dificuldades enfrentadas desde o dia 21 de setembro, especialmente com a continuidade das chuvas. Esse recurso pode ajudar na recuperação das casas e também movimentar a economia do município”, destacou.

O prefeito também alertou a população para que evite golpes e busque informações nos canais oficiais da Prefeitura e da Caixa Econômica Federal. O prazo para solicitar o saque é de até 90 dias, contados da publicação do reconhecimento federal da Situação de Emergência, que aconteceu no dia 20 de outubro. “Moradores de todos os bairros estão cadastrados. Caso precise de ajuda para acessar, tirar dúvidas ou gerar seu comprovante de endereço, a pessoa pode procurar o CRAS de referência do seus território, lembrando que qualquer pessoa residente no imóvel pode solicitar o saque calamidade”, esclarece o prefeito Rodolfo Mota.