São João do Ivaí conhece programas de Apucarana voltados à família

Uma comitiva de gestoras da Prefeitura de São João do Ivaí, cidade de 11 mil habitantes localizada a 80 quilômetros de Apucarana, esteve em Apucarana nesta quarta-feira (12/07) para conhecer na prática a condução dos serviços de acolhimento familiar desenvolvidos pela Secretaria da Assistência Social.

continua após publicidade

Recepcionadas na sede dos serviços pela secretária Jossuela Pirelli e pela equipe técnica que gerencia os Programas Família Acolhedora e Família Guardiã, as visitantes relataram que após um curso de formação realizado em Curitiba tiveram Apucarana como referencial.

“Viemos com o intuito de saber mais sobre todas as ações realizadas pela prefeitura neste setor, que são referências no Paraná, mas com foco maior no Programa Família Acolhedora, pois é o um objetivo da prefeita Carla Emerenciano implementar o modelo em nosso município”, disse Maíra Vieira, secretária Municipal de Ação Social e Assuntos da Família, que esteve acompanhada da coordenadora do Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS), Aline Fernandes, da coordenadora do Programa Criança Feliz, Jéssica Gonçalves, e de Thassyana Alencar, integrante do órgão gestor da secretaria. “Atualmente, temos uma Casa Lar para o acolhimento de crianças e adolescentes. Com capacidade para 20, atualmente são 12 acolhidos”, relata a secretária de São João do Ivaí.

continua após publicidade

Após conhecerem a estrutura da sede do Serviço de Atendimento, que funciona na Rua Erasto Gaertner, nº 418, as gestoras receberam cópias de legislações e ouviram sobre a dinâmica de atendimento, que é direcionado a crianças e adolescentes que tiveram os direitos violados, foram afastados dos pais ou responsáveis e, temporariamente, estão sendo acolhidos por famílias que se cadastraram voluntariamente. “Este espaço é mantido através de uma parceria entre o Poder Judiciário e a Prefeitura de Apucarana. Tanto o Família Acolhedora, quanto o Família Guardiã visam o acolhimento familiar temporário, tendo como foco principal a reintegração à família de origem ou, não havendo essa possibilidade, encaminhamento para a lista de adoção”, disse Jossuela Pirelli, secretária da Assistência Social de Apucarana.

- LEIA MAIS: Unicesumar conquista o basquetebol feminino dos 62º JUPS

O aluguel da casa – que possui recepção, salas de reunião e de atendimento, cozinha e banheiros – é bancado com recursos do Governo Federal. Já toda a equipe técnica é da Prefeitura, que também repassa para às famílias acolhedoras 75% do salário mínimo e uma cesta básica mensal. “Neste local também funciona o Programa de Atendimento Psicológico às Crianças e Adolescentes Impactados pela Covid”, comunicou.

continua após publicidade

Durante a visita, Jossuela solicitou que o grupo transmitisse à prefeita Carla uma mensagem do prefeito Júnior da Femac. “Em virtude de viagem já agendada, ele não pode estar presente, mas pediu para reafirmar que Apucarana estará sempre à disposição para o compartilhamento de experiências”, disse.

Inscrições – Os interessados em participar do Programa Família Acolhedora em Apucarana devem preencher um formulário online disponível no site oficial da prefeitura (www.apucarana.pr.gov.br). Informações também podem ser obtidas pelo Instagram @familiaacolhedora.apuca. “Importante salientar o responsável pela Família Acolhedora, entre outros requisitos previsto na lei, precisa ser maior de idade, residir em Apucarana há mais de dois anos e não estar no Cadastro Nacional de Adoção (CNA)”, informa a secretária Jossuela Pirelli. Ela reforça que o objetivo do programa é garantir um ambiente comunitário de cuidado e segurança visando uma futura reintegração do acolhido à família de origem. “Isso está sendo colocado com muita clareza aos eventuais voluntários do programa. Não será possível a adoção, em hipótese alguma, da criança ou adolescente acolhido”, assinala.

Equipe Técnica – A equipe técnica que trabalha no Serviço de Acolhimento Familiar é formada por Isabella Silveira, diretora da proteção social especial, pela psicóloga Flávia Cristina Lorenzini Giardini Maximiano, pela assistente social Josiane Caniato e pelo assistente de atendimento, Renan Gonçalves dos Santos Torres.

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp

Siga o TNOnline no Google News