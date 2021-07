Da Redação

"São assaduras, não abuso sexual", diz delegada sobre gêmeas

A Delegada da Mulher, Luana Lopes, informou na tarde desta sexta-feira (23), que o laudo do Instituto Médico Legal, IML, de Apucarana, apontou que não houve abuso sexual nas gêmeas de três meses.

Conforme a delegada, a vermelhidão nas partes íntimas foi provocada por causa de assaduras. "Na madrugada desta sexta chegou a notícia de que as duas crianças estavam no hospital com suspeita de abuso sexual, acionamos o IML para que fosse feito os exames, com a chegada dos peritos do IML ficou constatado que não, que não aconteceram abusos e sim assaduras, não é um descaso da família, nada disso", explicou.

Ainda de acordo com a delegada, foi descartada a possibilidade de uma violência sexual. "Ouvimos os pais, os policiais militares, e são assaduras mesmo, ao que tudo indica não aconteceu violência sexual mesmo"