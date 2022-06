Santuário São José realiza Encontro Mundial das Famílias; saiba mais

Da Redação

Um dos momentos mais marcantes do encontro será no sábado (25)

O Santuário São José de Apucarana, localizado na Rua Dom José Marello, na Vila Agari, realiza o décimo Encontro Mundial das Famílias, com o tema: "Amor em família: vocação e caminho de santidade". O evento começou na quarta-feira (22), com a missa de abertura. Nesta quinta-feira (23), acontece uma transmissão ao vivo, com a participação do Padre Alexandre, no canal da Diocese de Apucarana no YouTube D.A TV.

continua após publicidade .

Um dos momentos mais marcantes do evento será no sábado (25), com o encontro para famílias, a partir das 13h30, no salão paroquial do santuário, às 13h30, com a participação dos formadores Cláudio e Luzia Emiliane Patzer. A entrada é gratuita, haverá sala para crianças e é preciso levar um lanche, para compartilhar no café.

No domingo (26) acontece a missa de encerramento às 10h na Catedral Nossa Senhora de Lourdes. Para mais informações: (43) 30331899. fonte: Silvia Vilarinho

continua após publicidade .