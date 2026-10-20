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EVENTO RELIGIOSO

Santuário São José promove 2ª edição do Chá das Mulheres em Apucarana

Evento acontece no dia 7 de novembro e terá pregação de Amanda Buttchevits, inspirada na vida e nos ensinamentos de Santa Teresinha do Menino Jesus.

Escrito por Da Redação
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O Santuário São José, em Apucarana, realiza no dia 7 de novembro a segunda edição do Chá das Mulheres. O encontro religioso, que acontecerá no salão paroquial das 13h30 às 18h30, terá como tema central a vida e os ensinamentos de Santa Teresinha do Menino Jesus e contará com a presença da pregadora Amanda Buttchevits. Os portões serão abertos antecipadamente, às 12h30, para a recepção do público.

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A programação do evento foi estruturada para proporcionar uma tarde de espiritualidade, englobando momentos de louvor, pregação e oração. No encerramento das atividades, as participantes terão um momento voltado à adoração ao Santíssimo Sacramento. Além da imersão religiosa, a organização preparou um coquetel que será servido às mulheres ao longo da tarde.


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Santuário São José promove 2ª edição do Chá das Mulheres em Apucarana
AutorFoto: Reprodução/Instagram

As interessadas em participar devem efetuar a inscrição previamente mediante o pagamento de uma taxa de R$ 80, sendo que crianças de 6 a 12 anos têm direito a pagar meia-entrada. A confirmação da presença ocorre por meio desse link disponibilizado pela organização e pelo envio obrigatório do comprovante de pagamento via WhatsApp. Para esclarecer dúvidas ou obter mais detalhes, o público pode buscar informações na secretaria do próprio Santuário São José ou entrar em contato com as coordenadoras do evento, Juliana e Valquiria, pelos telefones (43) 99925-4427 e (43) 99198-8186, respectivamente.


Santuário São José promove 2ª edição do Chá das Mulheres em Apucarana
AutorFoto: Lis Kato


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Adoração ao Santíssimo Chá das Mulheres Espiritualidade louvor Santa Teresinha Santuário São José
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