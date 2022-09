Santuário São José de Apucarana recebe caravana missionária

Da Redação

A celebração deverá contar ainda com a presença do bispo diocesano de Apucarana

A Caravana Missionária de Jesus das Santas Chagas estará em Apucarana nesta quinta-feira (08/09). Com condução do padre Márcio Looz e participação musical de Tunico Bastiani, da Obra Evangelizar é Preciso, a programação será desenvolvida a partir das 18h30 junto à Paróquia Santuário São José.

A celebração religiosa, que vai reunir fiéis de vários municípios da região, é uma promoção do Santuário São José e Grupo de Oração São José Marello, com apoio da Prefeitura de Apucarana através da Secretaria da Promoção Artística, Cultural e Turística (Promatur). “Será uma noite memorável. Um momento de bênçãos que reunirá católicos de Apucarana e região em momento de oração, fé e louvor”, pontua o prefeito Júnior da Femac.

Desde que foi criada, em 2017, a caravana missionária já passou por mais de 400 cidades em todo o Brasil e no Paraguai. Transmitidas pela TV Evangelizar, do Padre Reginaldo Manzotti, e disponibilizadas pela rede social YouTube no endereço https://www.youtube.com/c/TVEvangelizarOficial, as Caravanas Missionárias contam com a dedicação dos colaboradores da Obra e o apoio de Padres parceiros. “Em Apucarana, as atividades terão início às 18h30, no Santuário São José, com terço das santas chagas, seguida de pregação, passagem do ícone das santas chagas, adoração ao santíssimo sacramento e o encerramento será com a santa missa “noite de luz”, detalha Mário Felipe Rodrigues, superintendente da Promatur.

Ele pede que os fiéis levem velas, que serão acesas durante a celebração. “O nosso muito obrigado ao Santuário São José por ceder o espaço e toda colaboração em receber a caravana das Santas Chagas de Jesus, que é uma realização da TV Evangelizar, bem como ao voluntarioso Grupo de Oração São José Marello, que já está com tudo pronto para acolher os participantes e dar todo o suporte à realização do evento”, disse Rodrigues, que é responsável pelo fomento do turismo religioso em Apucarana.

A celebração deverá contar ainda com a presença do bispo diocesano de Apucarana, Dom Carlos José de Oliveira e do pároco local, Padre Antônio Luiz de Oliveira. “Convidamos a todos de Apucarana e região para este momento abençoado e único, que contará com a presença da equipe da TV Evangelizar e de missionários das Santas Chagas de Jesus”, reforça professora Maria Agar Borba, secretária da Promatur. A Paróquia Santuário São José fica na Rua Dom José Marello, n° 39 – Vila do Colégio.

