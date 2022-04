Da Redação

Santo Trevisan será sepultado nesta sexta (18) em Apucarana

O pioneiro do atletismo de Apucarana, Santo Trevisan, que morreu nesta quinta-feira (17), aos 90 anos, será sepultado nesta sexta-feira (18).

De acordo com a Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa), o velório ocorre na Capela Central e o sepultamento está marcado para às 11 horas, no Cemitério Cristo Rei.

De acordo com a família, ele sofria com problemas de saúde há cerca de três anos e passava a maior parte do tempo em casa.

Trajetória

Nascido em 1931 em Jaú, Santo Trevisan passou a infância e adolescência na zona rural. Já morando no Paraná, na cidade de Jaguapitã, casou-se em 1956, com Rute Macan, já falecida, e em 1971, a família se mudou para Apucarana. Começou a correr na década de 70 e só parou de competir em 2002, após uma cirurgia no joelho. Mesmo fora das competições ainda correu por muitos anos incentivando outros esportistas, muitas vezes de bengala, até que a saúde não mais permitiu.

Trevisan foi homenageado com a Corrida Pedestre Santo Trevisan, organizada pela Prefeitura de Apucarana, já que foi um dos ícones da tradicional Prova Pedestre 28 de Janeiro, realizada anualmente dentro das festividades de aniversário do município.

O apucaranense iniciou no esporte já tarde, sendo enquadrado na categoria de veteranos. Porém, colecionou cerca de 3 mil medalhas e 600 troféus ao longo dos últimos 40 anos. Trevisan participou da primeira “28 de Janeiro” em 1974 e também chegou a correr na Corrida Internacional de São Silvestre, em São Paulo.

Por anos, ele participou da prova dos 5 quilômetros. O atleta participou de provas de marchas atléticas, de meia-maratonas e corridas de 5 e 10 quilômetros, além dos Jogos Abertos do Paraná e dos Jogos Abertos do Vale do Ivaí.