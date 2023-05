Santa da Catedral de Apucarana é finalizada; beleza surpreende

Da Redação

Catedral Nossa Senhora de Lourdes, de Apucarana

Quem passa pela Catedral Nossa Senhora de Lourdes, de Apucarana, no Norte do Paraná, já pode se encantar com a imagem da santa no topo da construção. Após um longo período de reformas, a pintura de um dos maiores símbolos religiosos e históricos do município está finalizada.

Com cores muito parecidas com as originais, a parte principal da Igreja foi pintada na cor palha e com os detalhes em bege bordado. A imagem de Nossa Senhora de Lourdes, no topo da torre da Catedral, agora é marcada pela cor azul no cinto da túnica e no pedestal. O dourado também se faz presente, com três rosas aos pés da santa.

A reforma da Catedral começou no final de agosto do ano passado. Com um orçamento de aproximadamente R$ 2 milhões, as obras compreenderam pinturas e reparos externos, além de projetos de acessibilidade, com a construção de rampas e corrimãos nas escadarias centrais, e também a reforma da cripta e melhorias na iluminação.





Projeto

Para as comemorações do Jubileu de 60 anos da Diocese de Apucarana, a imagem no alto da torre da Catedral Nossa Senhora de Lourdes irá receber uma lindíssima coroa. A proposta foi uma idealização do Padre Douglas Felippe.

