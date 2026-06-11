Sanepar vai vistoriar mais de 5,6 mil imóveis em Apucarana e Arapongas

Agentes ambientais contratados pela Sanepar estão percorrendo bairros das cidades de Arapongas e Apucarana (PR) para repassar orientações sobre o sistema de esgotamento sanitário e vistoriar as ligações de esgoto. O objetivo é identificar quaisquer irregularidades na interligação dos imóveis na rede coletora. Ao longo dos próximos meses, serão vistoriados mais de 5,6 mil imóveis nas duas cidades.

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Em Apucarana, o trabalho será realizado por técnicos da Depura Engenharia e Soluções Ambientais. Serão vistoriados cerca de 2 mil imóveis nos Jardim Veneza e Interlagos. Em Arapongas os trabalhos estão concentrados na região Sul da cidade onde 3.600 imóveis serão vistoriados nos próximos meses. A empresa responsável é a prestadora de serviços Rachid e Martins que percorrerão imóveis dos jardins Metropolitan I e II, Paraíso, Paulino Fedrigo, Herminio Maria I e II, Brasil, Casa Branca, Teresa M. Bononi, Columbia I, II, III e IV, Coroados, Planalto, Café, e San Pablo, dos conjuntos residenciais Moradas Piacenza, Padre Bernardo Merckel, Bussadori, Palmares, São Bento, Alto da Boa Vista, Arapongas III e Mario Ribeiro Rezende, além da Vila Simoni e dos parques Industriais IV e XI.

“Inicialmente queremos reforçar as informações sobre a importância do saneamento e da participação de cada cidadão para as boas condições sanitárias e ambientais das cidades. As equipes contratadas para as vistorias, para além do procedimento prático, procuram orientar o morador e deixar claro os aspectos técnicos e legais que implicam o devido destino para o esgoto doméstico”, resume o superintendente Operacional da Sanepar na Região Nordeste, Rafael Leite Gonçalves.

O trabalho de vistoria exige a entrada no imóvel para a checagem das instalações hidráulicas a partir de cada ponto de geração de esgoto, ou seja, cozinha, banheiros e áreas de serviço.

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Na verificação são utilizados corantes biodegradáveis (a base d'água), com cores distintas, que vão apontar se o direcionamento das instalações dos pontos de despejo do esgoto foi feito adequadamente. Serão examinados também os pontos de coleta de água de chuva, como ralos e tanques descobertos.

Irregularidades

Na vistoria, é importante que pelo menos um dos moradores acompanhe as equipes. Irregularidades geram uma notificação com prazo para adequações, com previsão de segunda vistoria de checagem.

“Os técnicos explicam detalhadamente situações que possam comprometer o funcionamento da rede ou causar danos ao meio ambiente, e, então, formalizar notificação para que a correção da irregularidade ocorra”, pontua o técnico da Sanepar Silvio Fachini, que supervisiona o trabalho na região.

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Dentro das normas construtivas, por exemplo, a água da chuva deve ser direcionada para as galerias de águas pluviais, operadas pelo município, ou para que o deságue seja feito em solo ou grama. Já os pontos que geram o esgoto doméstico, como pias, tanques e vasos sanitários devem ser canalizados na rede coletora de esgoto implantada pela Sanepar.

“Sabemos que o morador não tem intenção de causar danos, então, orientamos e damos um prazo para adequações. Especialmente sobre o lançamento irregular de gordura na nossa rede, explicamos que pode causar entupimentos das tubulações, gerar mau cheiro mesmo dentro do imóvel ou até provocar o transbordamento da rede coletora no passeio público”, afirma Fachini, destacando uma irregularidade grave que é a inexistência de caixa de gordura.

Consequências

Não é raro, um morador ser surpreendido por esgoto voltando pelos ralos. O chamado refluxo de esgoto ocorre em decorrência da junção de irregularidades, como o lançamento de água de chuva, gordura e resíduos sólidos na rede coletora. A consequência danosa desta situação muitas vezes ocorre no imóvel vizinho, mas, também, pode prejudicar o próprio imóvel.

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Outra situação irregular identificada nas vistorias é a existência de fossas. A primeira providência, para quem teve autorização para interligar o imóvel na rede coletora de esgoto, é aterrar a fossa sanitária. E para a segurança de todos os moradores, não se deve jogar entulhos, apenas terra ou areia com compactação para garantir que não haja o afundamento.

Como segurança para os moradores, os agentes de campo podem ser identificados com uniformes e crachás como prestador de serviço para a Sanepar. As equipes, normalmente dispostas em duplas ou trios, têm formulários com dados do titular e matrícula do imóvel. Em caso de dúvida, os clientes podem entrar em contato com a Sanepar pelo telefone 0800 200 0115.







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