Da Redação

Sanepar vai atender no Paraná Cidadão em Apucarana

A Companhia de Saneamento do Paraná divulgou em nota nesta terça (30) que estará participando do programa Paraná Cidadão em Apucarana.

O evento será realizado entre os dias 01 e 03 de dezembro, isto é, de quarta a sexta-feira, no Ginásio de Esportes Lagoão. O atendimento da Sanepar será das 9h às 17h.

A Sanepar irá levar suas equipes de comercial e de educação socioambiental para o local.

Nos três dias do evento, a Sanepar vai disponibilizar aos clientes serviços como cadastramento na Tarifa Social, parcelamento de débitos, emissão de segunda via da fatura, alteração do titular da matrícula, entre outros.

O atendimento é feito seguindo os protocolos de segurança sanitária de prevenção ao coronavírus, como o uso de máscaras, de álcool em gel e distanciamento social.



Também serão repassadas orientações sobre o consumo consciente da água e o uso adequado do sistema de coleta e tratamento do esgoto em atividades voltadas especialmente para crianças.

O evento é uma ação de cidadania e oferece diferentes serviços gratuitos à população em um único local. A promoção é da Secretaria Estadual da Justiça e Família (Sejuf), em parceria com a Prefeitura de Apucarana.



Confira os critérios e a documentação necessária para:

- Tarifa Social (tarifa residencial diferenciada para a população de baixa renda):

Critérios - imóvel residencial com área construída de até 70m²; consumo mensal de água de até 10m³/mês para até 4 pessoas ou consumo de até 2,5 m³/mês por pessoa; renda familiar de até 2 salários mínimos (federal) ou até ½ salário mínimo por pessoa.

Documentos necessários para cadastro ou atualização - fatura da Sanepar com o nome do morador; carnê de IPTU atual; documentos pessoais de todos os moradores; último contracheque, extrato do INSS (quando aposentado) ou carteira de trabalho sem registro para comprovar que está desempregado. Caso não possua comprovante de renda, deve apresentar o último extrato contendo o valor recebido de algum benefício do Governo Federal, Estadual ou Municipal.

O cadastramento tem validade de 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser renovado por igual período mediante comprovação documental e atendimento aos critérios.

- Negociação de Débitos, documentos necessários, de acordo com a situação de moradia:

Imóvel próprio - documento oficial com foto (RG e CPF ou CNH), comprovante de propriedade do imóvel (IPTU atualizado, escritura ou contrato de compra e venda com assinatura reconhecida em cartório, ou, ainda, certidão de registro de imóveis com data de emissão de até 30 dias).

Imóvel em nome de parente - apresentar além dos documentos acima, comprovante de parentesco de primeiro grau, ascendente ou descendente, com o proprietário do imóvel ou procuração com firma reconhecida em cartório.



Imóvel alugado - documento oficial com foto (RG e CPF ou CNH), contrato de locação e autorização da imobiliária por escrito ou, se locação direta, autorização do proprietário com firma reconhecida e comprovante de propriedade do imóvel (IPTU atualizado, escritura ou contrato de compra e venda com assinatura reconhecida em cartório, ou, ainda, certidão de registro de imóveis com data de emissão de até 30 dias).