Sanepar prevê falta de água na região após fortes chuvas comprometerem captação

As fortes chuvas que atingiram a região do Vale do Ivaí na noite de quarta-feira (29) comprometeram o abastecimento de água nesta quinta-feira (30) nos municípios de Apucarana, Ivaiporã, Rio Branco do Ivaí e Borrazópolis. A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) informou que os temporais causaram quedas de energia e excesso de lama nos rios, afetando diretamente os sistemas de captação e tratamento da região.

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Em Apucarana, a Estação de Tratamento de Água ficou inoperante por cerca de 12 horas em decorrência de uma queda de energia durante o temporal. A Copel enfrentou dificuldades para restabelecer o serviço elétrico, o que prejudicou principalmente a região oeste da cidade, incluindo a Vila Regina e os conjuntos João Paulo, Interlagos, Espanha e bairros adjacentes. Segundo a Sanepar, o fornecimento de água no município já começou a ser retomado de forma gradativa.

A situação é diferente nas cidades de Ivaiporã, Rio Branco do Ivaí e Borrazópolis, onde o arraste de terra para os rios interrompeu ou diminuiu drasticamente a capacidade de captação durante a madrugada. Como os reservatórios amanheceram com níveis muito baixos, o desabastecimento deve persistir ao longo de todo o dia, com previsão de normalização do sistema apenas para o período da noite.

Para mitigar os impactos, a companhia de saneamento está operando com caminhões-pipa para atender prioritariamente clientes sensíveis, como unidades de saúde e escolas. A orientação para os moradores de todas as cidades afetadas é adotar o uso racional da água, priorizando a alimentação e a higiene pessoal, além de adiar atividades de limpeza e serviços que não sejam essenciais.

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A Sanepar ressalta que clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar são os primeiros a sentir os efeitos do desabastecimento. A norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) determina que cada imóvel deve ter um reservatório com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas, o que equivale a um armazenamento de pelo menos 500 litros.

Os moradores que precisarem de atendimento ou informações adicionais podem entrar em contato com a Sanepar pelo telefone 0800 200 0115, pelo WhatsApp (41) 99544-0115, pelo e-mail atendimentoaocliente@sanepar.com.br, ou ainda por meio do aplicativo Sanepar Mobile e do site oficial da companhia. Para agilizar o atendimento, é recomendado ter em mãos a conta de água ou o número da matrícula do imóvel.



